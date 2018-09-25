الحديد والصلب



■ سلطان: الحسم قبل نهاية العام.. وتوظيف الحصيلة فى تمويل رأس المال العامل



شريف عمر



تدرس شركة المصرية اليابانية للصلب، 4 عروض قدمتها شركات صناعية ومؤسسات استثمارية، لشراء نحو %50 من أسهمها، فى صفقة ينتظر تنفيذها قبل نهاية العام الحالى.



وقال مختار سلطان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إنها لجأت لخطوة إدخال مساهمين جدد بهيكل الملكية، لعدم توافر السيولة اللازمة للعمليات الإنتاجية، وانخفاض رأس المال العامل، بالتزامن مع السعى لإطلاق خطة لتطوير وزيادة المنتجات.



وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة تلقت 4 عروض من شركات تعمل فى مجالات صناعية مرتبطة بالصلب، بالإضافة إلى صناديق استثمار مباشر ترغب فى الاستحواذ على %50 من الأسهم فى صورة زيادة رأسمال، وبدأت إجراءات الفحص النافى للجهالة بالاشتراك مع المستشارين الماليين والمحاسبين.



وأكد أن حصيلة زيادة رأس المال سيتم توظيفها فى زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل رئيسى، والسعى لاستعادة الربحية، وإضافة مزيد من المنتجات التى تناسب السوق المحلية.



وبدأت شركة المصرية اليابانية نشاطها الإنتاجى عام 1985، باعتبارها منشأة صناعية لإنتاج الصلب، وقِطع الغيار، والمكونات اللازمة للآلات والمعدات الصناعية لمختلف القطاعات، منها الأسمنت، ويبلغ رأسمالها نحو 50 مليون جنيه، وهى مملوكة بالكامل لأسرة مختار سلطان، ويوجد مصنعها بالعاشر من رمضان، ويبلغ حجم إنتاجه السنوى 2000 طن من أجزاء الصلب التى تستخدم فى تصنيع الآلات، والمعدات الصلبة.



ولفت «سلطان» إلى أن مصنع الشركة يعمل حالياً بطاقة إنتاجية %40 فقط، لعدم القدرة على استيراد المواد الخام، إلى جانب الارتفاع المستمر فى التكاليف، نتيجة زيادات أسعار الطاقة والكهرباء، ما قلص ربحية الشركة، خلال النصف الأول من العام الحالى.



وأشار إلى أن آخر تقييم لأصول الشركة بلغ نحو 80 مليون جنيه، شاملاً الأرض البالغ مساحتها 11.2 آلف متر، والمقام عليها مصنع الشركة على مساحة 4 آلاف متر.



وأكد أن الشركة فى حاجة إلى سيولة بقيمة تقارب 30 مليون جنيه، بشكل فورى لشراء المواد الخام، وزيادة الطاقة الإنتاجية، لافتاً إلى عدم وجود رغبة فى الاقتراض البنكى، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى.



وكانت المصرية اليابانية تخطط للقيد فى بورصة النيل منذ فترة، وتعاقدت مع شركة فرست للاستشارات المالية، لتولى مهام رعاية قيدها، إلا أنها تراجعت بسبب ارتفاع تكلفة القيد، وطول الفترة الزمنية اللازمة، كما كانت تستهدف شراء خط إنتاج جديد، لتصنيع الصلب المستخدم فى تركيب خطوط الأنابيب، بتكلفة استثمارية تقارب 35 مليون جنيه.



وأكد «سلطان» وقف الخطط التوسعية حالياً، وتركيز الشركة فى العام الحالى على رفع الطاقة الإنتاجية، وطرح مزيد من المنتجات بالسوق المحلية، وتوفير المواد الخام، ومواجهة أزمة ارتفاع التكاليف ومدخلات الإنتاج.