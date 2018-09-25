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اقتصاد وأسواق
6 شركات تكنولوجية عالمية تتقدم لمناقصة ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:30 ص
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
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عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
مها أبوودن
أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، تقدم 6 شركات تكنولوجية عالمية لمناقصة ميكنة دورة العمل بالمصلحة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن مطلع الشهر الحالى، طرح مناقصة عالمية لميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن المشاركة بها ستتاح لجميع شركات تكنولوجيا المعلومات، المحلية والأجنبية، لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.
وقال عماد سامى لـ«المال»، إنه تم رد الملف المالى لإحدى الشركات الست لتعديله نظرا لوجود أخطاء، وكشف أن المصلحة ستغلق باب تلقى الطلبات فى الثامن من أكتوبر المقبل.
وتوقع وصول عدد الطلبات إلى 8 أو 9 شركات، موضحاً أن من بين شروط المناقصة اختيار شركة واحدة لاتمام العمل، وليس كونسرتيوم.
كان وزير المالية قد أكد أن المناقصة تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة، بغرض تحسين مناخ ممارسة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، جنبا إلى جنب مع زيادة الإيرادات الضريبية.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب، أن من بين شروط المناقصة أيضاً الانتهاء من ميكنة دورة العمل بالكامل خلال عام، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بدلاً من ثلاثة أعوام، كانت الحكومة قد أعلنتها للانتهاء من المشروع.
كما أعلن وزير المالية أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد كراسة شروط هذا المشروع المهم، الذى سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تنافسية الأعمال التى تصدرها الجهات الدولية.
يشار إلى أن شركة ارنست آند يونج هى التى قامت بإعداد الدراسات المبدئية لنفس المناقصة، وتقوم حالياً بإعداد الدراسات المبدئية لمشروع الفاتورة الإلكترونية الذى تسعى وزارة المالية لطرح مناقصته.
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