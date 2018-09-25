«فانتج» تقترض 40 مليون جنيه من العربى الأفريقى لتعاملات المؤسسات

شركات السمسرة 55



■ قنديل: خطط تسويقية وتوسعية لاختراق قائمة العشرين الكبار خلال 2019



شريف عمر



حصلت شركة فانتج للوساطة فى الأوراق المالية على تسهيل ائتمانى بقيمة 40 مليون جنيه من البنك العربى الأفريقى الدولى، بغرض تمويل تسوية تعاملات المؤسسات وفقاً لنظام DVP، فى إطار خططها التوسعية بالسوق والتى تشمل زيادة رأس المال، وإنشاء فروع جديدة.



يختص نظام التسليم مقابل الدفع DVP بتسوية تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار عند شراء أسهم فى البورصة، وتتعاقد شركات السمسرة مع أحد البنوك لتدبير قيمة عمليات شراء الصناديق، لحين سداد الأخيرة القيمة الفعلية للشراء بمجرد نقل ملكية الأسهم.



قال وسام قنديل، العضو المنتدب لفانتج، إن الشركة تستهدف زيادة تعاملات المؤسسات، بهدف الاستحواذ على حصة سوقية جيدة، بعد حصولها على موافقات من شركات إدارة صناديق ومحافظ كرسملة مصر، وألفا القابضة، وأكيومن وكونكورد، لتسوية تعاملات بعض محافظهم فى البورصة.



وأكد قنديل لـ«المال»، أن تقلبات البورصة دفعت الشركة لإعادة التفكير فى السياسة الاستثمارية، وكانت تستهدف فى البداية تعاملات الأفراد، لكنها رأت إضافة تعاملات المؤسسات لزيادة الحصة السوقية، مضيفاً: «خلال الأسابيع المقبلة تنطلق حملة جديدة لتسويق منتجات الشركة وعلى رأسها «حزم الأسهم»، لجذب أكبر قدر من المستثمرين، بجانب تطوير الموقع الإلكترونى».



حزم اﻷسهم أحد المنتجات المهيكلة، تتمثل فى ورقة مالية تضم مجموعة من اﻷسهم الممثلة بعدد من القطاعات أو التى تمثل قطاعًا واحدًا مدرجاً فى عدد من البورصات الخارجية على أن تكون بورصة مصر من بينها.



استطرد العضو المنتدب لفانتج للوساطة: «الشركة بصدد افتتاح 3 فروع جديدة فى الإسكندرية والمنصورة، وأحد مناطق الصعيد، فى إطار خطط التوسع الجغرافى بالسوق، لتضاف إلى آلية التداول الإلكترونى.



أوضح أن فانتج تسعى لزيادة رأسمالها 20 مليون جنيه، تمويلاً من المساهمين الرئيسيين، على أن يتم توظيفها لتعزيز الملاءة المالية المخصصة لعملاء الشراء الهامشى لترتفع من 20 إلى 40 مليون جنيه، قبل نهاية العام الجارى، لتضاف هذه المبالغ، للتمويلات المفتوحة التى تحصل عليها الشركة من بنك الكويت الوطنى، بما يقوى تمويلات الأفراد.



أشار قنديل إلى أن فانتج تستهدف التواجد بقائمة العشرين الكبار لشركات السمسرة خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد تفعيل وتنفيذ كل الخطط السابقة، وكانت الشركة قد احتلت المركز 48 بين شكات السمسرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى.