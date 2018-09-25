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بنـــوك
فائدة أذون الخزانة تواصل الصعود.. و«المالية» تقلص الاقتراض
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:13 ص
وزارة المالية المصرية 3
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية 3
■ 0.08 نقطة مئوية فقط ارتفاعا فى مؤشر ALMAL IR لعائد أدوات الدين
■ المركزى يقلص اقتراضه إلى 82.5 مليار جنيه عبر الودائع الثابتة والمرتبطة بالكوريدور
محمد سالم:
واصلت الفائدة على أذون الخزانة المحلية، صعودها بشكل طفيف للأسبوع الثانى على التوالى، لترتفع فى المتوسط 0.08 نقطة مئوية فقط، وهى نفس النسبة التى سجلتها فى الأسبوع قبل الماضى، بينما بلغ متوسط الصعود فى النصف الأخير من أغسطس 0.2 نقطة مئوية.
تعد وتيرة الصعود المسجلة فى الأسبوع الماضى هى الأقل فى شهر ونصف تقريبا وجاءت عقب قيام وزارة المالية بتقليص اقتراضها الأسبوعى، على القيمة المستهدفة من العطاءات فقط، دون زيادة بجانب إلغاء مزاد السندات طويلة الأجل للأسبوع الرابع على التوالى.
ارتفع مؤشر «AL MAL IR» الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، ليسجل مستوى %19.494 الأسبوع الماضى مقابل %19.404 الأسبوع قبل الماضى، ويعد ذلك أعلى مستوى منذ منتصف يوليو الماضى.
يرجع مراقبون استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية إلى الخروج الجزئى للأجانب من السوق، مع انتشار أزمات الأسواق الناشئة، وارتفاع الفائدة التركية.
كشف تقرير لـ«المال»، نشر مؤخرا، عن قيام المستثمرين الأجانب بتقليص أرصدتهم فى أذون الخزانة الحكومية، 6.5 مليار دولار خلال 4 شهور منذ نهاية مارس الماضى.
وفقًا للتقرير الشهرى للبنك المركزى، تراجع إجمالى استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 15.01 مليار دولار نهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار نهاية مارس الماضى، وبلغت ذروتها منذ تعويم العملة المحلية.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن إجمالى أرصدة الأجانب فى أدوات الدين الحكومى سجلت 17.1 مليار دولار نهاية يوليو الماضى، بينما كانت فى حدود 23 مليار دولار نهاية مارس.
قال كجوك إن الوزارة تبحث حاليا بدائل أقل تكلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقليل الحد من زيادة أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.
يتوقع متعاملون استقرار العائد على الأذون قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية، مع انتشار توقعات عن قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس المقبل بالإبقاء على معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية المقدرة %16.75 و %17.75 على التوالى.
تستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.
صعد متوسط العائد على أذون 364 يوما 11 نقطة أساس، مسجلا %19.296 فى تعاملات الأسبوع الماضى %19.187 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع إقبال البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب ليتقلص معدل تغطية الطرح إلى 1.77 مرة مقابل 1.84 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15 مليار جنيه تقريبا، قبلت وزارة المالية 13.4 مليار جنيه بزيادة 4.9 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
صعد متوسط العائد على أذون أجل 273 يوما 21 نقطة أساس لتسجل %19.757، الأسبوع الماضى مقابل %19.549 فى آخر طرح، وتراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.1 مرة مقابل 1.2 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 8.8 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 4.7 مليار جنيه، أقل 3.2 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
كما صعد عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 10 نقاط أساس تقريبا، ليصل إلى %19.501 الأسبوع الماضى مقابل %19.435، الأسبوع قبل الماضى، تزامنًا مع تراجع تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.3 مرة مقابل 1.5 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرض المستثمرون الاكتتاب بقيمة 11 مليار جنيه تقريبا، وافقت وزارة المالية على 8.25 مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة من الاقتراض.
ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا، بنحو 12 نقطة أساس تقريبا، ليسجل %19.435 الأسبوع الماضى مقابل %19.313 الأسبوع السابق عليه، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتصل إلى 1.2 مرة مقابل 1.03 مرة للطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 9.8 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.25 مليار، نفس القيمة المستهدفة.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، ألغت وزارة المالية عطاء السندات أجل 3 و7 أعوام، كان مقرر طرحهما الأسبوع الماضى بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، وهو الإلغاء الثالث على التوالى، كما ألغت أمس عطاء السندات أجل 5 و 10 سنوات، أرجع وزير المالية، محمد معيط، إلى الفائدة «غير المبررة» من وجهة نظره، التى لا تأخذ فى الاعتبار تطور الاقتصاد المصرى، إنما تستند على الأحداث السلبية على مستوى الاقتصادات الناشئة.
قال مسئول لدى قطاع الخزانة بأحد البنوك المحلية إن الفائدة المرتفعة على العطاءات تستند إلى فرص الاستثمار البديلة، ومعدل المخاطر وليس تكلفة الأموال فقط أو مؤشرات الاقتصاد المحلى، وبالتالى من الطبيعى أن تكون مرتفعة فى الوقت الحالى.
قلصت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى، لتبلغ 36 مليار جنيه، مقابل 37.5 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى، منها 3 مليارات جنيه من السندات، و33 مليارا من أذون الخزانة قصيرة الأجل.
حصل البنك المركزى المصرى على ودائع من البنوك المحلية بقيمة 82.5 مليار جنيه، فى مزادى الودائع المربوطة بالكوريدور، والودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى .
فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 21 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 28.45 مليار جنيه، بفائدة تراوحت بين %17.23 و%17.27، ومتوسط %17.256، فيما وافق البنك المركزى على اقتراض 27.5 مليار جنيه، بفائدة بين %17.23 و %17.26 ومتوسط %17.256
فى مزاد الودائع الثابتة، طلب البنك المركزى الحصول على 55 مليار جنيه، لأجل 7 أيام، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 87.65 مليار جنيه، من خلال 20 عرضا، وافق المركزى على القيمة المطلوبة فقط بقيمة 55 مليار جنيه، بفائدة %17.250، ونسبة تخصيص %62.7 لكل بنك.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
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