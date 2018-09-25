EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
«راية» تضخ 200 مليون جنيه لتجهيز كول سنتر القرية الذكية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:09 ص
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
راية تتوقع زيادة مقاعد الكول سنتر 49% لتتجاوز 10 آلاف
«راية» تدرس التداعيات السلبية للروبوتات على صناعة الكول سنتر
راية تبدأ تجهيز مبنى "كول سنتر" بالقرية الذكية
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
أحمد على
تسعى شركة راية لمراكز الاتصالات، التابعة لراية القابضة، لضخ استثمارات تتراوح بين 200 و250 مليون جنيه، بغرض تجهيز مبنى إدارى جديد بالقرية الذكية - كول سنتر، بطاقة استيعابية تبلغ 1500 مقعد خلال العام المقبل.
وأضافت ريم أسعد، الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن راية تدرس حالياً تمويل التكلفة الاستثمارية من خلال الاعتماد على مواردها الذاتية، واقتراض جزء لم يُحدد بعد، مشيرة إلى بدء أعمال تجهيز المبنى بالفعل.
وأوضحت أن سياسة شركتها التمويلية تقوم على ضخ استثمارات ذاتية بواقع 50 أو %60 من تكلفة المشروع، مع تدبير الباقى من البنوك، مشيرة إلى أن راية لم تقترض من قبل، وهو ما يدعم ملاءتها المالية.
وأضافت أن الشركة بدأت فى مخاطبة بنوك محلية للوقوف على إمكانية اقتراض جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمبنى الكول سنتر الجديد، رافضة الكشف عن أى تفاصيل أخرى.
وأشارت إلى أن «راية لمراكز الاتصالات« قامت بإضافة 922 مقعداً جديداً إلى طاقة الشركة الاستيعابية خلال العام الجارى، وقالت إنها تسير وفق خطة توسعية ذات أهداف محددة، لتحقيق عائد استثمارى مرتفع.
وأظهرت نتائج أعمال شركة راية لمراكز الاتصالات، خلال النصف الأول من 2018، تحقيق صافى ربح قدره 90.281 مليون جنيه، مقارنة بنحو 81.472 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا