«راية» تضخ 200 مليون جنيه لتجهيز كول سنتر القرية الذكية

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية



أحمد على



تسعى شركة راية لمراكز الاتصالات، التابعة لراية القابضة، لضخ استثمارات تتراوح بين 200 و250 مليون جنيه، بغرض تجهيز مبنى إدارى جديد بالقرية الذكية - كول سنتر، بطاقة استيعابية تبلغ 1500 مقعد خلال العام المقبل.



وأضافت ريم أسعد، الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن راية تدرس حالياً تمويل التكلفة الاستثمارية من خلال الاعتماد على مواردها الذاتية، واقتراض جزء لم يُحدد بعد، مشيرة إلى بدء أعمال تجهيز المبنى بالفعل.



وأوضحت أن سياسة شركتها التمويلية تقوم على ضخ استثمارات ذاتية بواقع 50 أو %60 من تكلفة المشروع، مع تدبير الباقى من البنوك، مشيرة إلى أن راية لم تقترض من قبل، وهو ما يدعم ملاءتها المالية.



وأضافت أن الشركة بدأت فى مخاطبة بنوك محلية للوقوف على إمكانية اقتراض جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمبنى الكول سنتر الجديد، رافضة الكشف عن أى تفاصيل أخرى.



وأشارت إلى أن «راية لمراكز الاتصالات« قامت بإضافة 922 مقعداً جديداً إلى طاقة الشركة الاستيعابية خلال العام الجارى، وقالت إنها تسير وفق خطة توسعية ذات أهداف محددة، لتحقيق عائد استثمارى مرتفع.



وأظهرت نتائج أعمال شركة راية لمراكز الاتصالات، خلال النصف الأول من 2018، تحقيق صافى ربح قدره 90.281 مليون جنيه، مقارنة بنحو 81.472 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.