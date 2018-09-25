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فى مدينة العـقاد (794)
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:08 ص
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فلسفة الغزالى (2)
إن المفكرين يختلفون فى مناهج التفكير كما يختلفون فى غاية التفكير، وذلك على فوارق فيما بينهم.. بعضهم قد يصلح للعلم التجريبى ولا يصلح للرياضة.
وبعضهم قد يصلح للرياضة ولا يصلح لعلم من العلوم التجريبية.
والعلماء التجريبيون والرياضيون قد يبلغون الغاية فى مجالهم، ولكنهم يقصرون عن متابعة البحث الفلسفى إلى غايته.
ذلك أن التفكير فى كل باب من هذه الأبواب له أداته، ولكنها لا تغنيه عن أداة التفكير فى باب آخر.
فالتفكير العلمى يكفى فيه قدرة الباحث على ملاحظة التجارب المحسوسة والمقابلة بينها للخروج إلى نتيجة عامة محسوسة.
والتفكير الرياضى يكفى فيه أن يتفهم الباحث علاقات المدركات الذهنية التى يدلى بها العقل ــ فرضًا وتقديرًا ــ ولو لم يكن لها وجود فى الخارج. وأكثر ما تكون الحقائق الرياضية مدركات ذهنية لا ترى بالحواس، بل لا يتصورها العقل نفسه إلاَّ من قبيل التسليم بفرض لا بد منه. مثل النقطة الهندسية التى لا طول لها ولا عرض ولا عمق ولا امتداد.
والتفكير الفلسفى ملكة أخرى لا تشبه ــ كل الشبه ـــ ملكة العلم التجريبى أو ملكة الفروض الرياضية، ولكن ملكة التفكير الفلسفى تشترك فى هذه وتلك بنصيب لا غنى عنه، وقوامها الأكبر أن تحسن الفهم فى المسائل المجردة، وهى بهذا قد تشبه الرياضة إلى حد بعيد ــ لولا أن الرياضة تنتهى إلى الغرض ولا يعنيها أن تتصوره أو تحوم حوله بوجدان أو إلهام. وقد يتعذر على الرياضى أن يفصل بين الممكن والمستحيل، وبين الجائز والواجب. إذا ما التبس الأمر بالمألوفات والمتكررات التى تلازم القصور والتخيل وراء الحس المتفق عليه.
وهذه القدرة على تجريد الذهن من قيود المألوف، فيما يقول الأستاذ العقاد، قد بلغت أتمها وأقواها فى الإمام الغزالى. ولا يعرف من مفكرى المشرق ولا المغرب من هو أتم منه أداةً ولا من هو أقدر منه على محو مألوفاته فى هذا الضرب من التفكير.
وقد يُظَن ــ فيما يقول ــ إن طبيعة التصوف وطبيعة الفلسفة لا تتلاقيان، وقد يصح ذلك بالنسبة للتصوف القائم على رياضة الأخلاق وتهذيب السلوك ولا يتجه إلى البحث فى معضلات الطبيعة وما بعد الطبيعة.
إلاَّ أن ذلك لا يصح بالنسبة للتصوف القائم على التأمل الطويل والبحث العويص والذهاب بالفكر إلى غاية أشواطه كيما يلاقى بين حدود الفكر وحدود الإلهام.
هذا التصوف مدد للفلسفة يتمم لها أداتها ولا ينقصها، ووسيلة ناجحة للتغلب على الالتصاق بالذات وبالمألوفات التى تلتصق بالذات وتحاصر وتحصر الإنسان.
وقد عرف الغزالى أن التصوف هو «قطع علائق القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود.. والهرب من الشواغل والعلائق، وأن يصير القلب إلى حالة يستوى فيها وجود كل شىء وعدمه».
وبهذه القدرة على التجرد من النفس وعاداتها ومألوفاتها ــ أصبح الغزالى أقدر على «التجريد الذهنى» ـ من المتصوف الذى يقتصر على رياضة الأخلاق وتهذيب السلوك ولا يشغل فكره باستقصاء البحث، كما أصبح أقدر على هذا التجريد الذهنى من الفيلسوف الذى لا يروض نفسه على الفرار من تحكم «الذاتية» ولوازم الأشياء التى لا تفارقها فى حسه وفى إدراكه.
فلا جرم إذن، أن تكون السليقة الصوفية عند الغزالى ــ أداة يغلب بها الفيلسـوف الذى لا تصوف عنده.
وقد تمكن الغزالى بملكته النادرة بين أصحاب الفلسفة وأصحاب التصوف ــ تمكن من أن يواجه المعضلات التى حيرت جمهرة الفلاسفة فلم تطل حيرته فيها، ولم يلبث أن وضعها فى موضعها الصحيح من التفكير الإنسانى.
وأكبر المعضلات التى شقت على عقول الفلاسفة ــ فيما يسوق الأستاذ العقاد ــ هى قضية «القدم والحدوث»، وقضية الخلق، وقضية السبية، وقضية البعث.. وهذه القضايا جميعًا محل خلاف شديد بين جمهرة الفلاسفة وجمهرة الفقهاء كافة من علماء الدين فى كل ملّة.
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