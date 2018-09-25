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بنـــوك
بنك القاهرة يطلق خطة خمسية لتعزيز نشاطه
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:07 ص
بنك القاهرة
أخر الأخبار
بنك القاهرة
■ 150 مليارا حجم الأصول وحصة سوقية %4 بنهاية يونيو
■ «SMEs» ومتناهى الصغر جناحا الإستراتيجية المستقبلية وحرص على تنويع الأنشطة
سهير محمد وسيد بدر:
بعد تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة خلال الأعوام الماضية بدأها مجلس الإدارة السابق واستكملها المجلس الحالى، يسعى بنك القاهرة إلى تنفيذ خطة توسع على مستوى السنوات الخمس المقبلة يستهدف من خلالها الاستحواذ على حصة سوقية %6 من إجمالى القطاع على مستوى الميزانية.
وعقد بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية، مؤتمرًا صحفيًا مطلع الأسبوع الجارى، لعرض نتائج أعمال النصف الأول من العام ومؤشراته المالية، ومستهدفاته للسنوات الخمس المقبلة ضمن خطته التوسعية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
وكشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، عن قيامه باستكمال خطة لإعادة هيكلة البنك وإداراته ورفع الكفاءة التشغيلية للعاملين وتدعيمها بالخبرات والكفاءات المصرفية، موضحًا أنه تم إنشاء قطاع جديد للمعاملات المصرفية الدولية، من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل التجارة الخارجية، كما أن البنك بصدد تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء “wealth management”.
ولفت إلى أن البنك لديه 2 مليون عميل، ويستهدف من خلال الإستراتيجية زيادة انتشاره محليًا إقليميًا ودوليًا، لتدعيم مركز ضمن البنوك الكبرى فى السوق المحلية.
وقال “فايد” إن مصرفه حقق نموًا قويًا فى الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسجل قبل خصم الضرائب 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بينما ارتفع صافى الأرباح إلى 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 827 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وكانت أرباح بنك القاهرة قد تراجعت %63 خلال عام 2017 لتسجل 808 ملايين جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال عام 2016، لعدة أسباب من بينها ارتفاع تكلفة أموال شهادات الـ%20، بينما تلاشى أثر الشهادات مرتفعة العائد خلال النصف الأول من العام، مما دعم أرباح البنك من جديد.
وأوضح أن مصرفه يستهدف الوصول بصافى الربح إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مما يعنى أنه سيحقق نموًا %209 مقارنة بصافى ربح العام الماضى، لافتًا إلى أن نمو البنك يرتكز على كل القطاعات المصرفية وبشكل خاص متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه الطفرة غير المسبوقة فى المؤشرات المالية، تأتى من أرباح تشغيلية ناتجة عن توسع البنك فى كل الأنشطة المصرفية بعد نجاح البنك فى تدعيم صفوفه بكوادر مصرفية متميزة، ساهمت فى تحسين كفاءة وجودة الآداء المصرفى.
وأشار إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية النصف الأول من العام المالى 2018 ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار فى الفترة المقابلة بزيادة %24 نتيجة لزيادة حجم الأعمال، وارتفع معدل صافى العائد إلى %4.1 مقابل %3.5 مقارنة بالفترة نفسها، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 467 مليونا مقابل 400 مليون للفترة المقابلة بزيادة %17 وأصول البنك خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل نحو 150 مليار جنيه بحصة سوقية %4.
وفيما يتعلق بقطاع التمويلات أشار “فايد” إلى ارتفاع محفظة قروض البنك الإجمالى لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، بزيادة %13 مقابل نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مدعومة بالتوسع القوى فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب تمويل الشركات الكبرى عبر التمويلات المباشرة وغير المباشرة، وتصل نسبة التوظيف بالبنك إلى %51.
ولفت إلى أنه تمت زيادة محفظة الائتمان لقطاع الشركات الكبرى إلى 24.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19.9 مليار بنمو %22 خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، كما نمت التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %57 خلال الفترة نفسها بزيادة 769 مليون جنيه، لتسجل المحفظة نحو 2.3 مليار، وتمت إضافة 400 عميل جديد بالقطاع خلال النصف الأول.
وأشار إلى نجاح البنك فى زيادة محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر بحوالى مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة نمو %45 حيث يستحوذ البنك على نسبة %25 من هذا النشاط بمحفظة تمويلية تبلغ 3.7 مليار جنيه بقاعدة عملاء تجاوزت 192 ألف عميل.
وتعليقا على ذلك قال حازم حجازى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك يتبنى إستراتيجية دقيقة لتنمية قطاعات الأعمال المختلفة ترتكز على إعادة هيكلة الفروع بجانب تغيير ثقافة الموظفين وتطوير مهارات التواصل مع العملاء، حتى ينطوى التطوير الخارجى على كفاءة فى أداء الموارد البشرية.
وأوضح أن إستراتيجية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم على الانتشار الرأسى، عبر الفروع من خلال إتاحة القرار الائتمانى لمديرى الفروع وعدم تركزه بالمقر الرئيسى، حتى يستطيع البنك الوصول إلى المستهدف وزيادة محفظة المشروعات الصغيرة لنحو 13 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية.
وعلى مستوى متناهى الصغر، كشف “حجازى”، عن قيام البنك بتعيين 100 موظف جديد بإدارة التمويل متناهى الصغر، وهو ما يعكس التوسع القوى للبنك فى القطاع الذى يستحوذ فيه على الحصة السوقية الأكبر، لافتًا إلى أن جزءا أساسيا أيضًا من خطة البنك هو التوسع على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد لزيادة نسبة الشمول المالى.
وقال عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس ادارة البنك إن مصرفه حقق طفرة فى تمويلات الشركات المباشرة وغير المباشرة وتجاوز عدد عملائه من الشركات حاليًا نحو 200 ، ويدرس تمويلات لأكثر من 100 عميل مباشر خلال الفترة المتبقية من العام”.
وأشار إلى أن البنك يدرس تمويلات للشركات بقيمة مليارى جنيه خلال الفترة المتبقية.
وفيما يخص قطاع التمويل العقارى، أشار “فايد” إلى أن مصرفه تمكن من الوصول بحجم المحفظة إلى 1.4 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى التابعة للبنك المركزى المصرى 17 ألفا خلال النصف الأول من العام الجارى، ومن المستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 1.7 مليار جنيه، بنهاية عام 2018 بنسبة نمو 90 % مقارنة بعام 2017.
ووضع بنك القاهرة خطة لإعادة هيكلة محفظة استثماراته المباشرة وغير المباشرة، فخلال السنوات الماضية نفذ تخارجات ساهمت فى انخفاض حجم المحفظة لنحو 765 مليون جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه منذ نحو عامين.
وقال محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك، إن آخر هذه التخارجات بيع البنك وثائقه فى إحدى صناديق الاستثمار المغلقة بقيمة 360 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، فى ظل مراقبة البنك للسوق وظروفه العالمية والمحلية ومحاولته تحقيق أفضل عوائد من هذه الاستثمارات.
وأوضح أن 257 مليون جنيه من هذه القيمة أرباح صافية للبنك، مشيرًا إلى أن محفظة الاستثمار سجلت حاليا نحو 765 مليون جنيه.
وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك منتصف 2013 قرر بموجبها تخفيض الحد الأقصى لمساهمات البنوك فى الصناديق النقدية التابعة لها، ليبلغ %2 من رأس المال الأساسى لكل بنك بدلا من %5 على أن تتضمن هذه النسبة إجمالى مساهمة البنك فى صناديق الدخل الثابت.
وتضمن القرار ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابعة لكل بنك على %7.5 من إجمالى ودائعه أو خمسين ضعف الحد المذكور بالبند الأـول من القرار وهو %2 أيهما أقل مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية للقانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
ولفت إلى أن مصرفه سيشارك بنسبة %15 من رأسمال شركة نقل الأموال وتغذية ماكينات الصراف الآلى المستهدف تأسيسها، بالتعاون مع البنك المركزى وبنكى الأهلى ومصر وجهات سيادية، منوهًا بأن رأسمالها المدفوع يبلغ 185 مليون جنيه، ويساهم فيها “المركزى” وبنكا الأهلى ومصر بحصص متساوية %20.
وكشف عن اعتزم مصرفه زيادة رأسمال شركته التابعة فى قطاع التأجير التمويلى “كايرو ليس” بقيمة 50 مليون جنيه خلال أيام، منوهًا بأن رأسمال الشركة المدفوع يسجل 50 مليون جنيه، والمصرح به نحو 200 مليون جنيه، ويعتزم البنك تدعيم رأس المال لدفعها نحو زيادة حجم النشاط وقدرتها على التوسع فى ظل وصول المحفظة إلى مليار جنيه.
وحسب “فايد” فإن الخطة المستقبلية لبنك القاهرة تستهدف تدعيم التواجد على المستويين الإقليمى والدولى لخدمة الاقتصاد القومى والاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، موضحًا أن البنك حصل على الموافقات الخاصة بمكتب تمثيل البنك فى الإمارات، ومن المقرر بدء العمل خلال شهر إلى شهرين.
وأشار إلى أن مكتب تمثيل البنك فى الإمارات يستهدف خدمة سوق الخليج بالكامل وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وهذه الدول، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بنك “القاهرة كمبالا” ليكون بوابة للتوسع فى قارة أفريقيا.
وتابع :” نستهدف أن يكون للشركات التابعة دور قوى فى دعم ربحية البنك خلال فترة الخطة”.
فى السياق ذاته، قال محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك - إن البنك ضخ خلال الفترة الماضية 30 مليون جنيه فى بنك مصر أوروبا الذى يساهم فيه بجانب بنكى الأهلى ومصر، ضمن خطته لدعم استثماراته فى الخارج.
وحسب تقرير البنك لعام 2017 يمتلك بنك مصر الحصة الحاكمة فى بنك مصر أوروبا بنسبة %69.75 تقدر بنحو 20.942 مليون يورو، بينما يمتلك البنك الأهلى %10.25 بقيمة 3.076 مليون يورو، وبنكا القاهرة والاستثمار القومى %10 لكل منهما بقيمة 3 ملايين يورو.
وصرح “فايد” بأن مصرفه يجرى مباحثات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات خارجية، لتوفير السيولة للسوق المحلية وتعزيز علاقاته مع هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن البنك يعتزم الحصول على قروض 50-100 مليون دولار قبل نهاية العام الحالى.
وأوضح أن المفاوضات مع هذه المؤسسات تحكمها آجال هذه القروض وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه القروض تستهدف تلبية احتياجات الشركات العاملة فى السوق المحلية.
وكان بنك القاهرة قد حصل على قرض بقيمة 20 مليون دولار من صندوق “سند الألمانى”، ويسعى بنكا الأهلى ومصر أكبر بنكين حكوميين لاقتراض نحو 1.750 مليار دولار خلال العام المالى الجارى.
وعلى صعيد الخدمات التكنولوجية بالبنك أكد “فايد”، أن مصرفه يسعى حاليًا إلى تطوير البنية التكنولوجية لتكون جاهزة لإطلاق أحدث الخدمات المصرفية للعملاء، وكان البنك قد تعاقد مع شركة “Temenos” لتنفيذ مشروع تطوير النظام الرئيسى للبنك باستخدام نظام “T24”.
وأوضح أنه يعتزم التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، إضافة إلى إمكانية استخدام “البلوك شين” لتحسين الخدمات وغيرها من المنتجات التى تتماشى مع إستراتجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفى، لما له من أثر على التوسع فى الشمول المالى.
وأشار إلى أن البنك يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلى «ATM» جديدة، قبل نهاية العام الجارى، ليصل عدد الماكينات إلى 1000 على مستوى الجمهورية.
وحسب “فايد” فإن مصرفه لديه 220 فرعا ووحدة مصرفية فى جميع محافظات الجمهورية، ويستهدف زيادتها بنحو 20-25 قبل نهاية العام الجارى، وافتتاح نحو 80-90 فرعًا جديدًا خلال خمس سنوات.
ومن المقرر أن يطرح “القاهرة” فى البورصة خلال العام المقبل حسب تصريحات محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المالك غير المباشر لبنك القاهرة.
وفى هذا الصدد، قال “فايد” إن الإدارة تعمل مع “المركزى” والشركة المالية ومدير الطرح لتجهيز بنك القاهرة وإعداده داخليًا، لافتًا إلى أن هناك موافقة لبيع %49 من أسهم البنك لتظل ملكيته للحكومة.
وأكد أن توقيت الطرح غير محسوم حتى الآن، ويتحدد وفقًا للظروف المحلية والدولية التى تؤثر على سوق المال، وأن المسئولين عن الطرح يراقبون بدقة هذه الظروف.
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