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بورصة وشركات
ارتفاع طفيف للبورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:17 ص
ارتفاع
أخر الأخبار
ارتفاع
مصطفى طلعت
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين، مقابل مبيعات العرب والأجانب.
وصعد مؤشر "egx30" الرئيسي 0.29% ليصل إلى 14241 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08% ليسجل 688 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.1% عند مستوى 1753 نقطة.
يذكر أن البورصة سجلت تراجعات جماعية أمس امس اذ هبط المؤشر الرئيسي 0.42% إلى 14200.68 نقطة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% إلى مستوى 687.8 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.
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