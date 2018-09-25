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اقتصاد وأسواق
مستند| تعليمات الجمارك بخصم 15% على أسعار الملابس ببورسعيد
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:57 ص
جمارك القاهرة
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جمارك القاهرة
مها أبوودن:
أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات تنفيذية رقم 3 لسنة 2018 والتى تتضمن منح خصم بنسبة 15% على الأسعار الاسترشادية الخاصة بأصناف الملابس الجاهزة التى ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد بدءا من اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 وبنسبة 10% بداية من أول يناير 2019 وحتى 30 يونيه 2020، على ألا يتم تطبيق أى نسبة خصم بدءا من يوليو 2020.
ويأتى ذلك فى اطار استمرار العمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمنح خصم على أصناف الملابس الجاهزة التى ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد على كافة المناشئ.
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