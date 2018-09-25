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بنـــوك
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-9-2018| استقرار فى البنوك الكبرى وكريدي أجريكول الأعلى
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:54 ص
الدولار وجني ثمار الإصلاح
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الدولار وجني ثمار الإصلاح
المال - خاص
تنشر بوابة جريدة المال سعر الدولار الآن فى بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 25-9-2018، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلي تصدرها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والتجارى الدولى cib ، بينما تراجع سعر الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى بنحو قرش واحد فقط ليسجل 17.85 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع .
ويطرح بنك كريدى أجريكول ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر ايران ، أعلى سعر للدولار بلغ 17.89 جنيه للشراء
سعر الدولار الان فى مصر البنك المركزى
17.85 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك hsbc
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الزراعى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار
سعر الدولار ببنك كريدى أجريكول
17.89 جنيه للشراء
17.99 جنيه للبيع
سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي
17.89 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
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