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عقـــارات
رئيس الجهاز: تسليم قطع أراضى المنيا الجديدة الأحد المقبل
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:38 ص
المنيا الجديدة 5
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المنيا الجديدة 5
المال ـ خاص:
صرح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية بالحى السياحى، التى سبق حجزها، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 30/9/2018، وحتى يوم الثلاثاء 9/10/2018.
وقال المهندس محمد مصطفى أحمد: سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة الأولي، بلوك 10049، من 1 : 18، يوم الأحد 30/9/2018، والقطع من 19 : 36، يوم الإثنين 1/10/2018، وقطع أراضى البلوك 10050، من 1 : 18، يوم الثلاثاء 2/10/2018، والقطع من 19 : 30، يوم الأربعاء 3/10/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المنطقة الثانية، من 1 : 11، يوم الخميس 4/10/2018، وتم تخصيص يومى الإثنين 8/10/2018، والثلاثاء 9/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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