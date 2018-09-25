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عقـــارات
عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: سياسة طروحات الأراضي وتدخل الوزارة رفعا أسعار العقارات
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:20 ص
أسعار العقارات
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أسعار العقارات
بعض كيانات القطاع الخاص أوقفت المبيعات عقب طرح وحدات العلمين الجديدة
المال- خاص
قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السياسات التى اتبعتها الحكومة فى التصرف فى الأراضى، آليات الطرح عبر المزايدات، ودخولها فى منظومة بناء وحدات لصالح فئات الفوق متوسطة والفاخر، أثر سلبا على أسعار العقارات فى السوق المصرية، التى شهدت ارتفاعات كبرى فى الآونة الأخيرة، لا تتناسب مع إمكانات الشريحة الأكبر من المواطنين.
أشار إلى أن الشركات العقارية تربط سياستها التسعيرية، بالمشروعات المنفذة من قبل الدولة؛ فعلى سبيل المثال الأسعار التى طرحت لوحدات بها فى مدينة العلمين الجديدة دفعت شركات عقارية عاملة بالساحل الشمالى فى لإيقاف المبيعات، ومراجعة سياستها التسعيرية بعد اكتشافها قيام الدولة بالبيع بأسعار أعلى منها .
لفت إلى أن الاستمرار فى تلك السياسات يسهم فى استمرار الارتفاعات المبالغ بها فى الوحدات العقارية، مشيراً إلى أن الأراضى أصبحت تمثل نسبة كبيرة من المكون النسبى لأسعار الوحدات العقارية عقب الارتفاعات الأخيرة، ومواد البناء، التى شهدت ارتفاعات كبرى، وكانت تتطلب تطبيق سياسات تقليل الدعم بصورة تدريجية أوضح أن تكلفة ترفيق المتر المربع من الأراضى أقل بكثير فى أغلب الأحيان من الأسعار التى يتم طرح المشروعات المنفذة من وزارة الإسكان بها، مطالباً بمراجعة تلك الآليات، مع وجود شرائح كبيرة من المواطنين أصبحت غير قادرة على تحمل أسعار الوحدات السكنية الحالية .
أضاف أن هناك شرائح أصبحت قادرة على تحمل سعر وحدة الإسكان الاجتماعى، وفئات لا ينطبق عليها الشروط المحددة لتلك الوحدات، ولا تستطيع ايضا الحصول على وحدات بالأسعار التى يتم البيع بها من القطاع الخاص.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات، يسهم فى التأثير على جميع السياسات الاقتصادية والتسعيرية.
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