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حرب بلا نصر ولا نهاية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:13 ص
شريف عطية
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شريف عطية
منذ أعيد تشكيل الجيش المصرى منتصف تسعينيات القرن 19.. لمشاركة بريطانيا «دولة الاحتلال» فى الحملة على السودان، قبل مساهمته لمجهودها العسكرى فى الحرب العالميتين، لم يخض حرباً من أجل الوطن والعروبة إلا بدءاً من فلسطين 1948.. قبل أن يذود بالحرب عن حدوده من 1956 - 1973 كدولة مستقلة ذات سيادة- كان من الطبيعى مساهمتها فى العام 1991 فى حرب تحرير الكويت.. تطبيقاً لميثاق الدفاع العربى المشترك، إلا أنه كان من غير الطبيعى لها تقديم التسهيلات للآلاف من مواطنيها.. للتطوع فى الحرب الأفغانية التى تقودها الولايات المتحدة «من الخلف» 1979 - 1989 ضد الجيش السوفيتى فى أفغانستان (الفناء الخلفى للاتحاد السوفيتى الذى كانت دولته إلى وقت قريب بمثابة أهم حلفاء مصر على الصعيد الدولي)، وما هى إلا سنوات الحرب بعد أن تضع أوزارها.. ويعود أولئك المتطوعون ممن أطلق عليها «الأفغان العرب» إلى مصر.. والمنطقة، مزودين بالعقائد الأيديولوجية «الجهادية».. فضلاً عن الخبرات العلمية والميدانية عن «حرب العصابات»، وفى داخل المدن، كمجموعات أو كالذئاب المنفردة أو كانتحاريين، ليشيعوا الفوضى والإرهاب منذ التسعينيات فى مدن مصر وصعيدها إلى سيناء وليبيا، ولتصبح الحرب الأفغانية التى قدمت حكومات مصر من نهاية السبعينيات- ولعقد تال- التسهيلات الإجرائية للمتطوعين إليها، بمثابة أكثر الحروب ضرراً.. وأفدحها تكلفة.. وأبعدها أثراً، عن كل الحروب النظامية التى خاضتها مصر، لأهداف وطنية قومية، طوال العقود السبعة الأخيرة- لا تزال - ربما إلى الحد الذى قد تخسأ بالمقارنة بها كل المقولات الانتقادية لعصر الحروب فى زمن «عبدالناصر».
لقد شاركت مصر بخفّة سياسية فى الحرب الباردة.. إلى جانب الولايات المتحدة التى استغرقتها خلال الجزء الأكبر من منتصف القرن المنصرم.. ميادين المواجهة مع الاتحاد السوفيتى.. وإلى حد كبير فى أفغانستان- منطقة النفوذ الخاصة لجارها السوفيتى.. الذى سبق لجيشه غزوها فى ديسمبر 1979، وليمثل إجبار الاتحاد السوفيتى على الانسحاب - أو استنزافه، برنامجاً سرياً سخياً للولايات المتحدة.. (بمشاركة مالية من السعودية).. لدعم التمرد الذى أوعزتا به للإسلاميين، وليشرع ذلك الصراع إلى حد ما فى إنهاء الحرب الباردة، إلا أن القتال استمر على الأرض الأفغانية بين الأطراف الجهادية المنتصرة، حتى ظهور ونجاح حركة «طالبان» بعد عام 1994، وليصبح التشدد والإرهاب الإسلامى قابلاً للتصدير، فى معيته، «بن لادن» على رأس الوافدين الجهاديين إلى أفغانستان، وسرعان ما تحولت الهجمات الإرهابية من المنطقة العربية إلى نيويورك وواشنطن سبتمبر 2001، توطئة لغزو أميركا لأفغانستان فى أكتوبر، وسرعان ما كان للنتائج غير المتوقعة لما جرى فى أفغانستان أثرها العميق على العلاقات الأميركية الخارجية مع العالم الإسلامى.. الذى تورط منذئذ مع الإرهاب- لا يزال- فى حرب بلا نصر ولا نهاية.
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