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استثمار
الحديد والصلب تبيع 230 ألف طن خردة لحديد المصريين
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:12 ص
الخردة
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الخردة
المال ـ خاص:
شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد بيع الخردة الحديدية بشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – لشركة حديد المصريين، وذلك بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقع العقد من جانب شركة حديد المصريين أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين، ومن جانب شركة الحديد والصلب المهندس عبد العاطي صالح رئيس مجلس الإدارة.
وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تقوم شركة الحديد والصلب ببيع خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.
ويشمل الاتفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، على أن تقوم شركة حديد المصريين بشراء الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركةالحديد والصلب.
وقد رحب السيد الوزير وأبو هشيمة بإمكانية توسيع التعاون في مجالات أخرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ويأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم في توفير سيولة مالية لشركة الحديد والصلب لتحسين الوضع المالي وموقف السيولة بالشركة.
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