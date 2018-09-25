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المتحدث باسم الزراعة: الوزارة عاجزة أمام فيروس الطماطم
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:29 ص
حامد عبد الدايم
أخر الأخبار
حامد عبد الدايم
الشاذلى جمعة:
كشف حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى بلجنة وزارة الزراعة أن الوزراة عجزت عن مواجهة الفيروس الذى أصاب محصول الطماطم العام الحالى، فى مصر والذى أدى إلى تلف المحصول فى الآلاف من الأفدنة وتضرر مئات الفلاحين.
أضاف أن هناك 6.3 مليون فدان حائز للأراضى الزراعية بأن 50% منهم حيازتهم أقل من فدان واحد.
وأكد عبد الدايم على حاجة القطاع الزراعى إلى التغطيات التأمينية ضد تلف المحاصيل الزراعية حتى تتلافى الخسائر التى حدثت فى محصول الطماطم العام الحالى بما يسمح بتعويض شركات التأمين لهؤلاء المزارعين فى المستقبل.
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