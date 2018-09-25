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طاقة
«مستثمرو المتجددة» يستغيثون بوزير الكهرباء لحل أزمة الطرق فى بنبان
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 09:43 ص
الطاقة المتجددة
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الطاقة المتجددة
عمر سالم:
أرسل مستثمرو تعريفة التغذية الكهربائية استغاثة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، لحل أزمة الطرق الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية فى منطقة «بنبان» بمحافظة أسوان.
وكشف أحد المستثمرين - فى تصريحات لـ«المـال» - أن عددا من العوائق تواجههم حاليًا أبرزها مطالبة هيئة الطرق والكبارى لهم بتوسعة الطريق السريع فى مدينة بنبان بطول 7 كيلو مترات على نفقتهم.
وأشار إلى أن تكلفة توسعة الطريق تبلغ 90 إلى 100 مليون جنيه، ومن الصعب على المستثمرين تحملها، لا سيما وأن توسعته تعد مسئولية هيئة الطرق والكبارى، كاشفا أن المستثمرين بعثوا استغاثة إلى وزارة الكهرباء للتدخل.
وأوضح أن المستثمرين يتواصلون حاليًا مع البنوك الممولة للمشروعات، لبحث إمكانية التعاقد مع شركة خاصة لإنشاء الطرق الداخلية فى المشروعات، بالإضافة إلى الإشارات والتعليمات الخاصة بتلك الطرق وتوسعتها، لافتا إلى أن تكلفة تلك الأعمال تتراوح بين مليون إلى 3 ملايين جنيه.
وعلمت «المال» من مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن الوزير تدخل بشكل رسمى لدى وزارة النقل للعمل على حل الأزمة، فى أسرع وقت ممكن من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبى، كما أنه ليس من التزامات المستثمرين توسعة الطرق.
وقال المصدر إنه يجب على «النقل» توسعة الطريق لأنه حال فشل تلك المشروعات أو تباطئها فسيؤثر على سمعة الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن إجمالى قدرتها يبلغ نحو 1465 ميجاوات، وباستثمارات تتخطى 1.5 مليار دولار.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروعات الطاقة الشمسية فى «بنبان» خلال الربع الأول من 2019، موضحًا أن الشركات تقوم حاليًا باستيراد الخلايا الشمسية من الصين، كما تم الانتهاء من البنية التحتية لتلك المشروعات.
وحول أزمة تأمين المواقع، لفت إلى أن مديرية أمن أسوان وفرت التأمين المطلوب، وقام المستثمرون بتوفير السكن الخاص والاستراحات لعناصر التأمين، وهناك تعاون قوى من محافظ أسوان.
وأعلن وزير الكهرباء فى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.
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