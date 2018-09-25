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بنـــوك
«آى سكور» تجرى حصرًا شاملًا لكيانات البيع بالتقسيط
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 09:41 ص
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
أحمد الدسوقى وسيد بدر:
تجرى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» حصراً شاملاً عن شركات تمويل البيع بالتقسيط تمهيداً لضمها لقاعدة عملائها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الضوابط التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا بشأن إقراض هذه الكيانات عبر البنوك.
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات خاصة لـ«المال«، إن نحو 10 شركات تعمل فى تمويل عمليات البيع بالتقسيط مسجلة بالفعل ضمن قاعدة عملاء آى سكور، مشيرًا إلى أنه من المستهدف ضم جميع العاملين فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشاد كفافى بالضوابط الجديدة التى أطلقها البنك المركزى خاصة نسبة %35 من الدخل لدفعها للأقساط، نظراً لأنها ستخفف كثيرًا من الأعباء المحملة على العميل خوفًا من التعثر.
فى سياق متصل، كشف كفافى عن عقد اجتماع مع الشركات العاملة فى قطاع التخصيم غداً تمهيداً لضمها إلى قاعدة عملاء آى سكور، والاشتراك فى سجل الضمانات المنقولة، الذى أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال كفافى إن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع الإدارة العامة للمرور والبنك المركزى لميكنة منظومة خطابات حظر السيارات الورقية، مضيفا أن الغرض من الاتفاقية أن تكون الخطابات بشكل مميكن عن طريق سجل الضمانات المنقولة بدلا من الدورة التقليدية.
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