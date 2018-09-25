سيناء للمنجنيز تعرض شراء معدات وخطوط إنتاج للقومية للأسمنت

القومية للأسمنت

عصام عميرة:



عرضت شركة سيناء للمنجنيز شراء بعض المعدات والآلات التابعة للشركة القومية للأسمنت فى حال إقرار تصفية الأخيرة.



وقال جمال هنداوى، العضو المنتدب لسيناء للمنجنيز، إن شركته مستعدة للاستحواذ على مصنع الجبس، مضيفاً أن هناك عدة أفران للجير والجبس من الممكن شراؤها ونقلها إلى مصنع «سيناء»، إلى جانب خطين لإنتاج الشكائر، وتتمتع بحالة جيدة، يمكن الاستعانة بها.



وتقترب الشركة القومية للأسمنت من التصفية بعد إعلان الفريق الاستشارى المكلف ببحث جدوى استمرارها من عدمه أن الدراسات تشير إلى أن سيناريو التصفية هو الأقرب.



وأوضح هنداوى لـ«المال» أن شركته نجحت فى تصدير منتجات بقيمة 50 مليون جنيه، بما يعادل 247 ألف طن، بزيادة قدرها %81 عن المستهدف.



وقال الدكتور محمد عادل يحيى، رئيس مجلس إدارة سيناء للمنجنيز، إن شركته استطاعت الاستمرار فى العمل رغم الظروف الخاصة التى تتعرض لها منطقة سيناء.



ولفت إلى أن الشركة تستهدف الانتهاء من الاتفاق مع الصين لإنشاء مصنع لمعالجة خامات المنجنيز فى مصر، متوقعًا الانتهاء من المشروع خلال العام الحالى، تحت رعاية القوات المسلحة.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف إدارة 4 مناجم منجنيز فى المغرب لتوفير المادة الخام، لانخفاض نسبة الجودة فى بعض المناجم المصرية.



وأوضح أن الشركة فى انتظار مشروع قانون الثروة المعدنية والتعدين الذى تسمح مواده لها بامتلاك كل ما يتم اكتشافه من المنجنيز، بما يسهل من أعمالها بالسوق المحلية مقابل الايجار ورسوم الترخيص.



واعتمدت الجمعية العمومية العامة للشركة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، نتائج أعمال العام المالى الماضى، بصافى ربح قيمته 217 مليون جنيه مقابل 171 مليونًا العام المالى السابق له.



وصدقت العمومية على استخدام 3.2 مليون جنيه، متبقية من أرباح العاملين بالشركة عن العام المالى الماضى، لإقامة مشروعات سكنية وخدمية للعاملين.



وحققت سيناء للمنجنيز إجمالى إيرادات مجمعة بلغت 620 مليون جنيه للعام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل 600 مليون عن العام السابق.



وتنتج الشركة «سبائك الفيرومنجنيز – جبس مكلسن - جبس خام –رمال الزجاج – كاولين – رمال مصنفة».