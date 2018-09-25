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نقل وملاحة
طرح محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية باستثمارات 450 مليون دولار
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 09:31 ص
ميناء الإسكندرية
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■ عطية: تأسيس شركة برأسمال 500 مليون جنيه للعمل على الرصيف 55
السيد فؤاد:
تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لطرح تنفيذ محطة متعددة الأغراض على الرصيف 55 خلال أيام، باستثمارات تقترب من 450 مليون دولار، عبر مناقصتين، الأولى للأعمال الاستشارية، والثانية للأعمال الإنشائية.
وأشار اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن الهيئة توصلت مؤخراً لاتفاق يخص تأسيس شركة تضم الهيئة، والشركة القابضة للنقل البحرى، وهيئة قناة السويس، برأسمال يصل إلى 500 مليون جنيه، لتولى العمل علي الرصيف والأرصفة المجاورة.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المال»، أنه لن يتم إسناد أى عمليات بالمشروع بالأمر المباشر، موضحاً أنه سيتم طرح مناقصة عالمية، تتضمن الأعمال الاستشارية، بهدف اختيار استشارى عالمى للمشروع، والمناقصة الثانية لإنتقاء تحالف لتنفيذ الأعمال الإنشائية والبحرية، فيما سيتم طرح مزايدة للرسو علي مٌشغل عالمى للمحطة.
وأوضح أنه رغم دخول هيئة قناة السويس، التى تمتلك العديد من شركات الإنشاءات والتكريك، لن تسند أى أعمال لها أو لشركاتها التابعة بشكل مباشر، قائلاً: يحق لها المنافسة بعد طرح المشروع، وكذلك الأمر بالنسبة للمشغل العالمى، رغم وجود الشركة القابضة للنقل، المشاركة فى المشروع.
وأوضح إن مجال عمل الشركة المزمع تأسيسها سيكون تداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب، والمساحات الخلفية له، وما يجرى إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، من تاريخ التأسيس.
وأشار إلى أن المشروع سيركز على تداول الحاويات، بطاقة نحو 1.25 مليون حاوية سنويا، وتصل أطوال الأرصفة إلى 1100 متر، فى الوقت الذى تنخفض فيه طاقة محطات الحاويات بمينائى الإسكندرية والدخيلة.
واستبعد العمل فى مشروعات أخرى تخص أنشطة الحاويات، خلال الفترة المقبلة، مثل محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة المعروفة بالرصيف 100، أو محطة الغلال، مشيراً إلى أن ميناء الدخيلة لا يمكن أن يتحمل تنفيذ مشروعين بنفس الحجم فى توقيت واحد، خاصة أن المحطة متعددة الأغراض سينتج عنها قرابة 7.5 مليون متر مكعب رمال.
كانت هيئة ميناء الإسكندرية قد طرحت محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة - رصيف 100، فى إبريل 2014، ولم يتقدم سوى شركتى الحاويات العاملة بالميناء - الإسكندرية للحاويات الحكومبة، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية - الصينية، ثم ألغت المزايدة إثر استعداد الشركة الصينية لرفع دعوى تحكيم دولى ضد الهيئة، مطالبة بحقها فى إدارة المشروع طبقا لتعاقدها معها فى 2006 .
ويقع مشروع المحطة متعددة الأغراض على أرصفة 55 والأخرى المجاورة، بأطوال تصل إلى 1800 متر، وعمق 14 متراً، وساحات تخزين تصل إلى 290 ألف متر مربع، فى حين لا تتعدى أعماق تلك الأرصفة 8 أمتار.
ولفت رئيس هيئة الميناء، إلى أن المشروع من أهم المشروعات التى ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء، خاصة أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى تجارة مصر خلال 2027 نحو 257 مليون طن، ونحو 8 ملايين حاوية سنوياً، وتقدر الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية حاليا بنحو 2 مليون حاوية.
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