خطة إنقاذ جديدة للفنادق المتعثرة

■ تشمل الاستحواذ الكلى أو الجزئى على أصول الفندق.. أو الإدارة لفترة زمنية لحين تحقيق التوازن المالى





■ مفاوضات مع البنكين الأهلى ومصر ومستثمرين للمساهمة فى رأس المال

أحمد عاشور:

تبحث الحكومة عدة خيارات لإنقاذ ورفع كفاءة الفنادق المتعثرة التى تضررت السنوات الماضية من تراجع الحركة السياحية.

وذكرت مصادر أن خطة انقاذ الفنادق المتعثرة تتضمن ثلاثة مقترحات يتم تنفيذها عبر صندوق تطوير الفنادق الذى تتفاوض وزارة السياحة مع بنوك ومستثمرين لتكوين قاعدته الرأسمالية.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن المقترح الأول يشمل استحواذ صندوق السياحة على كامل أسهم الفندق المتعثر ووضع خطة للتطوير وزيادة الإيرادات، فيما يتضمن الثانى إسناد إدارة الفنادق المتعثرة للصندوق الذى يتعاقد بدوره مع شركة إدارة عالمية، لفترة زمنية محددة تضمن تحوله من خانة الخسارة للربحية.

وتابعت المصادر أن المقترح الثالث يشمل قيام الصندوق بالاستحواذ الجزئى على أصول الفندق المتعثر على أن يتم استغلال عوائد تلك الأسهم فى رفع كفاءة وتطوير الفندق بما يضمن سداد الديون المتراكمة.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة السياحة عرضت على مجموعة من المستثمرين والبنكين الأهلى ومصر المساهمة فى رأسمال صندوق السياحة للقيام بمهمة الانقاذ فى ضوء المقترحات الثلاثة.

كانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قد استقبلت محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، لمناقشة مشروعات الاستثمار السياحى للشركة فى مصر، خلال الفترة القادمة، خاصة بمنطقة الساحل الشمالى، والمشاركة فى صندوق تطوير الفنادق الذى يهدف إلى تنمية القطاع، من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق، والمنشآت السياحية المتعثرة مالياً عن طريق تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب

وقالت مصادر فى وقت سابق لـ«المال» أن وزارة السياحة وشركة آيادى للاستثمار يعكفان على دراسة إعادة إحياء صندوق دعم السياحة، الذى كان قد تم طرحه قبل عدة سنوات، وتعيين فريق إدارته، وبدأت خطوات الترويج لرأسماله قبل أن يتوقف المشروع تماماً.

كانت الوزارة قد أطلقت الصندوق عام 2014 بهدف دعم واستكمال المشروعات التى تعثرت عقب ثورة يناير 2011، وكان من المخطط أن يصل رأسماله المستهدف إلى مليار دولار، وضخت شركة «أيادى» 50 مليون جنيه ضمن رأسماله خلال 2015.

وقالت مصادر وقتها إنه جارى دراسة تعيين مدير استثمار جديد للصندوق عبر التفكير فى بديلين، الأول هو أن تتولى شركة إن آى كابيتال – بنك الاستثمار الحكومى التابع لبنك الاستثمار القومى - إدارة الصندوق، بما أنها تتولى إدارة محفظة استثمارات شركة آيادى، أو أن يتم إعادة طرح مناقصة اختيار شركة الإدارة.

يذكر أن تحالف شركتى الأهلى للتنمية والاستثمار، والقاهرة المالية القابضة للاستثمارات، كان قد فاز بمناقصة الإدارة خلال 2014.

وأضافت المصادر أنه جارى دراسة مجالات عمل الصندوق لدعم قطاع السياحة، ومن ضمنها مساندة الفنادق المتعثرة لتكون قادرة على تطبيق معايير الجودة العالمية، وأوضحت أن وزارة السياحة تفضل تغيير اسمه ليكون صندوق تطوير الفنادق.