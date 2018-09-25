قناة بيراميدز تؤكد انسحاب تركي آل شيخ من الاستثمار في مصر

نادي بيراميدز

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أكد الإعلامي مدحت شلبي أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، قرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.



وأعلن، في برنامجه «مساء بيراميدز»، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أن قرارات المستثمر السعودي شملت جلب عقود خارجية للاعبين المميزين.



وقال إن القرارات تشمل أيضًا «إبقاء نادي بيراميدز تحت تصرف حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن».



وأضاف أن المستثمر السعودي قرر «توفير فرص عمل للعاملين في القناة بأماكن مميزة، وعقودهم مستمرة، والعاملين في ذمتي».



واختتم: «تركي آل الشيخ يدعو رموز قناة بيراميدز للاجتماع في القريب العاجل».