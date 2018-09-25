السيسي يلتقي أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي

وكالات:









التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي وعددًا من الشخصيات الأمريكية على عشاء عمل، مساء الاثنين، في مقر إقامته بنيويورك.





كان الرئيس السيسي عقد سلسلة من اللقاءات، في وقت سابق الاثنين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى بنظيره اللبناني ميشيل عون، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ورئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، ورئيسة الوزراء النرويجية، ايرنا سولبيرج.