EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
13.3 ٪ من الإصابات في القطاع الحكومي عام 2017
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 03:04 ص
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أخر الأخبار
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
المال - خاص:
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين، "النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومـــــي والــقطـــــاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــــــاص ( 50 عاملا فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2017"
وجاءت كالتالي:
• بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 13541 حالة عام 2017 مقابل 13620 حالة عام 2016 بإنخفاض قدره 79 حالة بنسبة 0.6٪ .
· بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1795حالة بنسبة 13.3٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 6118 حالة بنسبة 45.2 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5389 حالة بنسبة 39.8 ٪ والقطاع الاستثماري 239 حالة بنسبة 1.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات
بــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ر 12364 حالة بنسبة 91.3 ٪ والإناث 1177 حـــالــــــة بـنســـبـــة 8.7 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4181 حالة بنسبة 9,30٪" ، يليها محافظة الأسكندرية 2074حالة بنسبة 3,15 ٪ ، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 13 حالات بنسبة 0.1 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
· سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4281 حالة بنسبة 6,31 ٪ ، يليها مهنة الحرفيون ومن اليهم بعدد 2524 حالة بنسبة 6,18 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 62 حالة بنــسبــة 5,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .
سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 8171 حالة بنسبة 60.3٪، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1641حالة بنسبة 12.1٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية عدد 2 حالة
· بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في ( سقوط الأشخاص ) 4511 حالة بنسبة 33.3٪ ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) 3596 حالة بنسبة 26.6 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 12 حالة بنسبة 0.1 ٪من إجمالي عدد الحالات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا