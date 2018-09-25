تلفزيون الجديد اللبنانيّ يكرم السوبر ستار راغب علامة

أحمد حمدي:







في حفل إطلاق دورة برامجه الجديدة، كرّم تلفزيون الجديد السوبر ستار راغب علامة عن مجمل مسيرته الفنيّة في خطوة تعدّ الأولى من نوعها، حيث لم يسبق لتلفزيون الجديد أن كرّم أيّ فنّان لبنانيّ وعربيّ من قبل.

وقدّمت كرمى خيّاط، نائب مدير عام التلفزيون، للسوبر ستار درعاً تكريمياً تقديراً لكونه الفنّان العربيّ الأوّل، ونظراً لنجاحاته الكبيرة في لبنان والعالم العربيّ ودول الإغتراب. وتمّت الإشادة بنشاطات السوبر ستار الفنيّة، والبيئيّة، والخيريّة، كما تمّ التنويه بآرائه السياسيّة الحاضرة بقوّة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الدرع التكريميّ من تلفزيون الجديد، أضيف إلى مجموعة كبيرة من الجوائز والدروع التقديريّة التي طبعت مسيرة صاحب لقب نجم النجوم، والتي إستحقّها إثر النجاحات الضخمة والمميّزة التي حقّقها حتّى يومنا هذا.







