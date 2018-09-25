OPPO تطرح أول هاتف f9 في مصر بـ 5790 جنيه‎

المال - خاص:



أطلقت شركة OPPO -الصينيه في مجال الهواتف الذكية- هاتف الجيل السادس من سلسلة F، “F9”





يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع VOOC Flash Charge، وكاميرا خلفية مزدوجة وتصميم ذات ألوان متدرجة. وتأتي النسخ المطروحة بذاكرة عشوائية 4GB وذاكرة قراءة 64GB بسعر 5,790جنيه، ونسخة أخرى بذاكرة عشوائية 6GB وذاكرة قراءة 64GB سيتم الإعلان عن سعرها في وقت لاحق.





و صرح آندي شي، مدير عام شركة OPPO لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "نهتم بجميع عملائنا، ونهتم بفئة الشباب اهتمام كبير ونسعى دائماً إلى مواكبة التغيرات المستمرة في اهتماماتهم، لذلك نقدم هاتفF9 ونحن على ثقة بأنه سيلبي ما يبحث عنه المستخدمين الشباب بداية من الكاميرا انتهاءاً إلى تقنيات الشحن المتطورة والمدعمة بجميع سبل الحماية وحتى الألوان المتدرجة المستوحاة بالكامل من الطبيعة."



واضاف أن OPPO حصلت على أكثر من 500 براءة اختراع حتى خروج خاصية الشحن السريع VOOC Flash Charge منذ بداية إطلاقها عام 2014، وقد أصبحت تقنية VOOC الأن من التقنيات المستخدمة من قبل 90 مليون مستخدم حول العالم نظراً لتقدمها وتطورها. حيث أن هذه التقنية تعمل من خلال فولت (جهداً كهربياً) منخفض نسبياً والتي تصل سرعته 4 أضعاف قدرة الشحن العادية، فبعد خمس دقائق فقط من الشحن يمكن للمستخدم أن يجري مكالمات متواصلة لمدة ساعتين.





وتوفر خاصية الشحن السريع 5 مستويات من الأمان والحماية والتي تبدأ من مدخل الشاحن وحتى الأجزاء الداخلية للهاتف، حيث يأتي الهاتف مدعوماً بشاحن مزود بجزء لاختبار درجة الجهد الكهربائي كما أن هناك جزءاً آخر لقياس سرعة الشحن VOOC Identification وهو مزود في الهاتف نفسه أيضاً، هذا بالإضافة إلى مختبر الجهد الكهربائي المزود في الهاتف نفسه، حيث تحسن كل هذه المستويات من الحماية لتصبح نسبة الخطر 1 إلى مليار بدلاً من 1 إلى مليون.





كما يتمتع هاتف F9 ببطارية تبلغ قدرتها 3،500 مللي أمبير والتي يدعمها نظام لإدارة البطارية بالذكاء الاصطناعي لترشيد الإستهلاك AI Battery Management. حيث يقوم هذا النظام بالحفاظ على البطارية للعمل لوقت أطول من خلال تعلم أنماط استخدامك وعاداتك بمرور الوقت، ليقوم النظام أوتوماتيكياً بإغلاق التطبيقات غير النشطة لتوفير الطاقة أو وضعها في حالة أقل استهلاك، لتدوم البطارية لفترة أطول للمهام الأكثر إنتاجية خلال الأيام المزدحمة.





يتميز F9 بشاشة مقاس 6.3 بوصة فريدة من نوعها تتميز بدقة تبلغ 2340 * 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5: 9. وقد تم تحريك البصمة للخلف مما يوفر نسبة استحواذ أكبر للشاشة من واجهة الهاتف لتحتل 90.8٪ منه، كما تم اعتماد تقنية توزيع جديدة للأجزاء الجانبية من الهاتف التي تسمح للجانبين الأيسر والأيمن من الإطار أن يكونا 1.7 مم فقط.









تم تزويد هاتف OPPO F9 بكاميرا خلفية مزدوجة (16MP + 2MP). تستخدم الكاميرا الرئيسية فتحة عدسة F/1.8، وتستخدم الكاميرا المساعدة فتحة عدسة F / 2.4. كما يساعد التعاون بين الكاميرتين المعالج على حساب عمق المجال وتحسين تأثير "بورتريه".





وقد قامت OPPO بتطوير تقنية فريدة من نوعها لتصوير وجه المستخدم، حيث تقوم الإضاءة ثلاثية الأبعاد بتحليل نقاط خاصة بأبعاد وجه كل مستخدم مع تخصيص تعديلات خاصة بكل إضاءة تتنوع في كل صورة وتبدو أكثر طبيعية في نفس الوقت.





استناداً إلى تحليل لقاعدة البيانات، تستطيع الكاميرا الخلفية لـ F9، المدعمة بالذكاء الإصطناعي تحديد 16 مشهد والتحسين التلقائي للقطات للكاميرا لتناسب المشاهد المختلفة، ومن الموضوعات التي تتعرف عليها الكاميرا بذكاء الطعام والشروق والغروب والسماء.





تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 25 ميجابكسل كما تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي وتقنية التجميل المسبق AI Beauty Technology 2.1 التي تقديم العديد من الخيارات لتعديل اللقطات، كما تم تزويد الكاميرا أيضاً بمستشعر HDR الذي يقوم بتعديل الإضاءات الخلفية لصور السيلفي لتصبح أكثر واقعية ووضوحاً.



