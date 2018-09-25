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ثقافة وفنون
مؤلفات عالمية علي أنغام الفلوت و العود في حفل دعاء و أونسي بالأوبرا
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:39 ص
دار الاوبرا المصرية
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دار الاوبرا المصرية
المال - خاص:
يقدم ثنائي الفلوت و العود دعاء صابر و مايكل اونسي لأول مرة تجربة فنية موسيقية مبتكرة.تجمع آلتي الفلوت الغربية و العود الشرقية بحفل في الثامنة مساء غد الأربعاء، على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.
يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر المؤلفات العالمية التي أعيد الفريق صياغتها لتتناسب مع الات الفلوت الغربية و العود الشرقية بالاضافة الي باقة من اعمال كبار الموسقيين منهم اسامة رحباني و هيثم الخميسي.
يذكر أن عازفة الفلوت دعاء صابر حصلت على درجة الدكتوراه في العزف المنفرد علي آلة الفلوت بتقدير امتياز و أيضا دكتوراه في موسيقي الحجرة، مثلت مصر في العديد من المهرجانات الدولية و العالمية، وفي عام 2008 حصلت على المركز الأول في المسابقة العالمية للفلوت باليونان وهي الان تعمل منسق فني للجسر الموسيقي الفنلندي المصري و مدرس دكتور بالكونسيرفتوار بجانب تدريس الة لفلوت بالجامعة الالمانية . اما عازف العود مايكل اونسي تخرج في بيت العود العربي بتقدير امتياز. له العديد من من المؤلفات الخاصة به علي الة العود و شارك بالعزف في العديد من الحفلات ونال استحسان الجمهور و النقاد.
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