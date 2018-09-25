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ثقافة وفنون
الزعيم ومحمود حميدة وإلهام شاهين وفاروق صبرى فى عزاء سمير خفاجي
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:33 ص
عادل امام
أخر الأخبار
عادل
أحمد حمدي:
أقيم مساء الاثنين، مراسم عزاء المنتج والمؤلف المسرحي الكبير سمير خفاجي بجامع عمر مكرم والذي رحل عن عالمنا منذ ايام بعد صراع مع المرض.
وحرص على حضور العزاء عدد من نجوم الفن ابرزهم عادل امام والهام شاهين ومحمد ابو داوود ومحمود حميدة ورئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري .
سمير خفاجي قدم فرقة الفنانين المتحدين التي اخرجت نجوما كثيرين مثل عادل امام واحمد زكي وسعيد صالح وغيرهم وانتج العديد من المسرحيات مثل هالو شلبي ومدرسة المشاغبين والعيال كبرت ايضا .
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