دنيا عبد العزيز أفضل ممثلة دور ثان بمهرجان همسة الدولى للآداب والفنون

مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون

أحمد حمدي:



أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنانة دنيا عبد العزيز بجائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها بـمسلسل "رحيم" ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة.



و ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان و التي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان القدير عزت ابو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم وكلا من السينارست عاطف بشاي ، و الإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصرى.



يذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم وحش الشاشة فريد شوقي و يقام المهرجان يوم 30من شهر سبتمبر الجاري بقاعة سيد درويش.