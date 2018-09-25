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رياضة
صورة| ترتيب محمد صلاح وسط اﻷفضل في العالم
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:18 ص
الدولي المصري محمد صلاح،
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سر بكاء طفل أمام محمد صلاح
الدولي المصري محمد صلاح،
علي المصري:
حصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول اﻹنجليزي، علي المركز الثالث، في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، في الحفل الذي إقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الاثنين.
وكشف فيفا عن قائمة تضم ترتيب العشرة لاعبين، بالنسب المئوية، بعدما توج الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، بالجائزة، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وصلاح.
وجاء مودريتش في المركز الأول، بنسبة 29.05%، وحل في الوصافة رونالدو، بنسبة 19.08%، وثالثًا جاء صلاح 11.23%.
وفي المركز الرابع، جاء الفرنسي كيليان مبابي بنسبة 10.52%، وخلفه اﻷرجنتيني ليونيل ميسي 9.81%، ثم الفرنسي أنطوان جريزمان 6.69%.
وسابعًا جاء البلجيكي إيدين هازارد بنسبة 5.65%، يليه مواطنه كيفن دي بروين بنسبة 3.54%، ثم الفرنسي رفائيل فاران بنسبة 3.45%، وعاشرًا اﻹنجليزي هاري كين بنسبة 0.98%.
محمد صلاح
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