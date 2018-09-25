صورة| ترتيب محمد صلاح وسط اﻷفضل في العالم

علي المصري:







حصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول اﻹنجليزي، علي المركز الثالث، في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، في الحفل الذي إقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الاثنين.





وكشف فيفا عن قائمة تضم ترتيب العشرة لاعبين، بالنسب المئوية، بعدما توج الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، بالجائزة، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وصلاح.





وجاء مودريتش في المركز الأول، بنسبة 29.05%، وحل في الوصافة رونالدو، بنسبة 19.08%، وثالثًا جاء صلاح 11.23%.



