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اقتصاد وأسواق
العاصمة الإدارية تستضيف مؤسسة فيلبيس ضمن حملة العودة إلى النبض
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:02 ص
العاصمة الإدارية
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العاصمة الإدارية
بدور ابراهيم:
تستضيف العاصمة الادارية الجديدة اليوم مؤسسة فيلبيس العالمية ومسئوليها على رأسهم جاسبر ويسترينك الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في أفريقيا، وإياد الطيب الرئيس التنفيذي لفيليبس في شمال شرق أفريقيا ضمن حملة فيلبس (العودة إلى النبض) لنشر الوعي عن صحة القلب.
وسيتم القاء الضوء علي معالم العاصمة الإدارية ومراحل التنفيذ والانجاز المختلفة والتى تعد احد اهم المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية .
وتتزامن الاستضافة والفعاليات مع شهر التوعية بأمراض القلب و يوم القلب العالمي الموافق 29 سبتمبر وقد أطلقت مؤسسة فيليبس بالتعاون مع شركة فيليبس مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري حملة توعوية بعنوان العودة إلى النبض Back To Rhythm . تهدف الحملة إلى نشر الوعي بصحة القلب في مصر.
وتتضمن الفعاليات مشاركة العاملين بالعاصمة الإدارية من عمال ومهندسين لركوب دراجات ثابتة وأخري متحركة التي سوف يتم وضعها في قلب العاصمة الإدارية علي منصة المشاهدة الرئيسية حيث حجر الأساس للمشروع حين أعلن السيد رئيس الجمهورية البدء في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وإذا تم الوصول لعدد الكيلومترات المتفق عليها مسبقًا للتحدي عن طريق ركوب هذه الدراجات الثابتة والمتحركة ، ستقوم فيليبس بالتبرع بعدد من أجهزة انعاش القلب الأوتوماتيكية للمساعدة في إنقاذ العاملين بالعاصمة الإدارية حال الاحتياج.
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