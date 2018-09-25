ترامب يرحب بالسيسي على تويتر ويصف الاجتماعات بالعظيمة

أحمد صبرى:



رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسي على تويتر حيث كتب تغريدة على موقع التدوينات المصغرة تويتر ملحقها ببعض الصور فى الاجتماع المشترك بينهما .