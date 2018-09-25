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رياضة
ميدو: فوز مودريتش طبيعيا وميسي ورونالدو أجهضا حفل الأفضل
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 01:21 ص
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أحمد صبري:
قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي إن فوز لوكا مودريتش كان طبيعيا فى جائزة أفضل لاعب فى العالم بسبب التعاطف مع قصة طفولته فى الحرب مؤكدا أنه غير مقتنع من عدم تضمين صلاح فى تشكيلة العالم .
وأوضح فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: فوز مودريتش طبيعي فالناس كلها متعاطفة مع قصة طفل الحرب راعي الغنم الذي اصبح نجما ورغم ذلك متواضعا وَقّاد منتخب بلاده لأمجد اما عدم وجود صلاح في أفضل تشكيل غير مقنع بالمره
وأضاف: بصراحة بالنسبة لي أسوأ حاجة في #TheBest عدم حضور ميسي ورونالدو، تحت شعار يا فيها يا أخفيها ميسي ورونالدو قررا إجهاض حفل #TheBest.
ميدو
أحمد حسام (ميدو)
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