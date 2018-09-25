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نقل وملاحة
القابضة للنقل البحري تصدق علي ميزانيات شركاتها التابعة بـ 10.9 مليار جنيه إيرادات
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 01:10 ص
الشركة القابضة للنقل البحري
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الشركة القابضة للنقل البحري
المال -خاص:
أنهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الاثنين، عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها لمناقشة والتصديق على الميزانيات عن العام المالي 2018/2017 المنتهية في 2018/6/30 بإجمالي إيرادات 10.9 مليار جنيه وصافي أرباح 4.7 مليار جنيه.
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