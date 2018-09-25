القابضة للنقل البحري تصدق علي ميزانيات شركاتها التابعة بـ 10.9 مليار جنيه إيرادات

المال -خاص:

أنهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الاثنين، عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها لمناقشة والتصديق على الميزانيات عن العام المالي 2018/2017 المنتهية في 2018/6/30 بإجمالي إيرادات 10.9 مليار جنيه وصافي أرباح 4.7 مليار جنيه.