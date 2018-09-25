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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

القابضة للنقل البحري تصدق علي ميزانيات شركاتها التابعة بـ 10.9 مليار جنيه إيرادات

الشركة القابضة للنقل البحري
الشركة القابضة للنقل البحري
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الشركة القابضة للنقل البحري

المال -خاص:

أنهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الاثنين، عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها لمناقشة والتصديق على الميزانيات عن العام المالي 2018/2017 المنتهية في 2018/6/30 بإجمالي إيرادات 10.9 مليار جنيه وصافي أرباح 4.7 مليار جنيه.
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