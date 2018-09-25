ترامب يثنى على إجراءات مصر في مكافحة الإرهاب

أحمد صبرى:



أثنى الرئيس الامريكى دونالد ترامب على ماتقوم به مصر من اجراءات لمواجهة الارهاب مؤكدا أن مصر كانت فى مقدمة الصفوف.







وقال فى لقاء صحفى مشترك بين الرئيسين فى احد فنادق نيويورك أن الولايات المتحدة قامت بعمل رائع فى مواجهة الارهاب فى الشرق الأوسط وعملت على القصاء على انتشار داعش فى سوريا والعراق.







