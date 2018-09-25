EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
ترامب يثنى على إجراءات مصر في مكافحة الإرهاب
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 01:05 ص
ترامب السيسي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السيسي لترامب: مصر شهدت دعما متزايدا فى عهدكم والعلاقة بيننا إستراتيجية
ترامب يصدر أول وثيقة للأمن الإلكتروني في أمريكا
واشنطن تشيد “جدار ترامب” مع المكسيك
ترامب يجتمع مع السيسي ونتنياهو خلال اجتماعات الأمم المتحدة
ترامب يطالب أوبك بخفض الأسعار.. ويصفها بالمحتكرة
ترامب السيسي
أحمد صبرى:
أثنى الرئيس الامريكى دونالد ترامب على ماتقوم به مصر من اجراءات لمواجهة الارهاب مؤكدا أن مصر كانت فى مقدمة الصفوف.
وقال فى لقاء صحفى مشترك بين الرئيسين فى احد فنادق نيويورك أن الولايات المتحدة قامت بعمل رائع فى مواجهة الارهاب فى الشرق الأوسط وعملت على القصاء على انتشار داعش فى سوريا والعراق.
دونالد ترامب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا