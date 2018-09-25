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اقتصاد وأسواق
السيسي لترامب: مصر شهدت دعما متزايدا فى عهدكم والعلاقة بيننا إستراتيجية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 12:57 ص
السيسي وترامب
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أحمد صبرى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر استراتيجية وتعكس حجم العلاقة مهنئا الرئيس الامريكي بالنجاحات التى حققها خلال السنتين الماضتين فى حكمه.
واضاف فى مؤتمر صحفى مشترك بينهما أن مصر شهدت دعم متزايد فى ولاية الرئيس ترامب وخصوصا دعم القاهرة فى مواجهة الارهاب.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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