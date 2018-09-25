أول تهديد علني لتركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر

أحمد صبري:





هدد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز ببسحب استثماراته الرياضية من مصر، مؤكدا أنه يفكر في هذا الأمر بشكل جدى، معللا ذلك بالهجوم الغريب عليه من كل الجهات.