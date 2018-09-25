أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

أول تهديد علني لتركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أخبار متعلقة
small-img
تركي آل الشيخ يقترح استخدام نظام فار فى التحكيم بالدوري
small-img
تركي آل الشيخ يشن هجومًا على رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين
small-img
تركي آل الشيخ: صدارة الدوري ستقتصر بين الأهلى والزمالك وبيراميدز الرابع
small-img
تركي آل الشيخ: خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي
small-img
تركي آل الشيخ: بيراميدز لم يتفاوض لضم لاعبين من الأهلي
تركي آل الشيخ

أحمد صبري:

هدد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز ببسحب استثماراته الرياضية من مصر، مؤكدا أنه يفكر في هذا الأمر بشكل جدى، معللا ذلك بالهجوم الغريب عليه من كل الجهات.

وأضاف فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «افكر جدياً بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر ... هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية ... ليه الصداع».

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا