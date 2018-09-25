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رياضة
أول تهديد علني لتركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 12:48 ص
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبري:
هدد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز ببسحب استثماراته الرياضية من مصر، مؤكدا أنه يفكر في هذا الأمر بشكل جدى، معللا ذلك بالهجوم الغريب عليه من كل الجهات.
وأضاف فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «افكر جدياً بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر ... هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية ... ليه الصداع».
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