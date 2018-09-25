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اقتصاد وأسواق
جراف: البحرين الأعلى نموا بمجلس التعاون الخليجي خلال 2018.. والسعودية الأخيرة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:32 ص
علم البحرين
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جراف: البحرين الأعلى نموا بمجلس التعاون الخليجي خلال 2018.. والسعودية الأخيرة
جراف: البحرين الأعلى نموا بمجلس التعاون الخليجي خلال 2018.. والسعودية الأخيرة
جراف: البحرين الأعلى نموا بمجلس التعاون الخليجي خلال 2018.. والسعودية الأخيرة
علم البحرين
أحمد شوقي:
توقع صندوق النقد العربي أن تحقق البحرين أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2018 بنسبة 3%، وهي ذاتها النسبة المتوقع أن يحققها الاقتصاد البحريني خلال 2019؛ ليأتي أيضًا في المرتبة الأولى بالتشارك مع الإمارات بنفس المعدل. وحلت الإمارات بالمرتبة الثانية بقائمة الدول الأعلى نموًا (متوقعًا) ضمن المجلس خلال 2018.
وحلت عمان في المرتبة الثالثة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب للعام الحالي يصل إلى 2.5%، في حين يتوقع أن ينمو اقتصادها بواقع 2.8% خلال العام المقبل.
وسجل معدل النمو المتوقع لقطر عن العام الحالي 1.9% في حين يتوقع أن تصل النسبة إلى 2.5% خلال 2019. أما الكويت فيتوقع أن تسجل معدل نمو اقتصادي للعام الحالي بواقع 1.5% وهي النسبة التي يتوقع أن يحققها أيضًا الاقتصاد السعودي.
أما في عام 2019 فيصل معدل النمو الاقتصادي المرتقب في الكويت إلى 2.5% في حين ستحقق السعودية نموًا بواقع 2%.
ويوضح الرسم التالي معدلات النمو بدول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2018 و2019.
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