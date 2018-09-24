وزير التموين: لدينا من السلع الاستراتجية ما يكفي لثلاثة أشهر

علي المصيلحي 5556

أحمد صبرى



قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها من السلع الاستراتيجية ما يكفى ثلاثة أشهر على الأقل، مؤكدا ضرورة عمل أماكن تخزين جيدة، حيث إن الفاقد فى الخضر والفاكهة يصل لـ٣٥٪ بسبب سوء التخزين.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج مساء دى ام سي على قناة دى ام سي، أن أسعار السلع لن تضبط وتنخفض إلا بوجود المناطق اللوجستية والأسواق الكبرى، مشيرا إلى أنه خلال السنتين القادمتين سيكون لدينا قفزة كبيرة فى هذه المناطق.