النقد العربي: التجارة البينية العربية محدودة

تجارة التجزئة

• التبادلات العربية لا تتجاوز 13% من إجمالي التجارة الخارجية

• 18% نسبة الاستثمارات البينية العربية من إجمالي التدفقات

المال خاص



اعتبر صندوق النقد العربي أن التجارة البينية العربية محدودة بالمقارنة بالمقومات الاقتصادية للدول العربية حيث لا تتعدى 13% من إجمالي التجارة الخارجية لهذه البلدان، فيما قدرت الاستثمارات العربية البينية بنحو 18% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية عام 2017.



وأوضح تقرير صادر عن الصندوق بعنوان آفاق الاقتصاد العربي أن زيادة مستويات الاندماج الإقليمي يعتبر على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للبلدان العربية في المرحلة الراهنة للاستفادة المثلى من مقوماتها الاقتصادية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ومن ثم توفير فرص هائلة للتحول إلى نماذج النمو القائم على التصدير بما يساعد الشركات على زيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية والتغلب على العقبات المتعلقة بحجم السوق المحدود في بعض الدول العربية.



وأشار إلى الحاجة إلى زيادة مستويات الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية سواء على صعيد تبادل السلع أو الخدمات أو ورؤوس الأموال أو انتقالات العمالة.



ولفت التقرير إلى أنه من أجل تعزيز التجارة العربية البينية، تم إعلان اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى كبرنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير التجارة والتنمية المعمول بها منذ 1 يناير 1998؛ حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في عام 2005 وتضم في عضويتها 17 دولة عربية.



وأضاف أن تفعيل هذه المنطقة يوفر فرص هائلة للاقتصادات العربية لدعم النمو والتشغيل؛ مشيرًا إلى أن عام 2017 شهد تطورات مهمة في إطار متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يتمثل أهمها في اعتماد قاعدة المنشأ العامة، كأساس للتبادل التجاري بين الدول العربية الاعضاء في المنطقة.



واستطرد أنه تم إعداد اتفاقية للتعاون الجمركي بين الإدارات الجمركية في الدول العربية لتيسير التجارة البينية، واختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات وفقا للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، التي تكتسب أهمية كبيرة في هيكل التجارة الخارجية للدول العربية، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على التجارة البينية في السلع والخدمات بين دول المنطقة؛ وفق تقرير صندوق النقد العربي.