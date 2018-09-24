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رياضة
مودريتش يكتب التاريخ ويتوج باﻷفضل في 2018 متفوقا علي رونالدو وصلاح
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:17 م
مودريتش يكتب التاريخ ويتوج باﻷفضل في 2018 متفوقا علي رونالدو وصلاح
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مودريتش يكتب التاريخ ويتوج باﻷفضل في 2018 متفوقا علي رونالدو وصلاح
علي المصري
توج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد اﻹسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، في الحفل الذي أقيم في القاعة الملكية للاحتفالات بالعاصمة البريطانية لندن
وقام الممثل العالمي إدريس ألبا، بتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، وشهد فقرات فنية أبرزها من المغني البريطاني الشهير نويل جالاجار.
وأنطلقت فعاليات حفل جائزة الأفضل رسميا، حيث يتم حاليا عرض ملخص لأهم الأحداث التي شهدها عام 2018 ولقطات للاعبين المرشحين للفوز بالجائزة من بطولة كأس العالم.
وتفوق مودريتش، علي البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في النادي الملكي، واللاعب الحالي ليوفنتوس اﻹيطال، والدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي.
ولم يعلن السويسري جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي سلم مودريتش الجائزة، عن صاحب المركز الثاني والثالث في الحفل.
وقدم مودريتش الشكر لمنافسيه صلاح ورونالدو وأكد أنه واثق بأن لهما الفرصة للمنافسة على هذه الجائزة مستقبلا، وشكر زملائه في ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، وشكر الجمهور الذين صوتوا له.
قال إن منتخب كرواتيا في مونديال 1992 الحاصل على البرونزية في المونديال كان ملهما له، وهذه الجائزة أكدت أنه بالعمل الدؤوب والجهد الكبير كل الأحلام من الممكن أن تتحقق.
وأصبح مودريتش أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم ، وأفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم خلال عام واحد.
وأقتنصت البرازيلية مارتا لاعبة فريق أورلاندو برايد اﻷمريكي، جائزة أفضل لاعبة في العالم.
وفاز صلاح بجائزة أجمل هدف، والذي سجله بمرمى أيفرتون بالدوري الإنجليزي.، وصرح صلاح بعد تسلمه الجائزة، أنه سعيد بهذه الجائزة ويأمل بالفوز أيضا بجائزة الأفضل.
وتوج مدرب منتخب فرنسا الفائز بلقب كأس العالم ديديه ديشامب، بجائزة أفضل مدرب متفوقا على مدرب كرواتيا وصيف البطل زلاتكو داليتش ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، وتسلم الجائزة من المدرب الفرنسي آرسن فينجر، مدرب آرسنال السابق.
وحصل حارس مرمى المنتخب البلجيكي وريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا علي جائزة أفضل حارس مرمى متفوقا على حارس مرمى فرنسا هوجو لوريس وحارس مرمى ليستر سيتي كاسبر شمايكل.
وحصد الفرنسي رينالد بيتدروس مدرب فريق ليون جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية، وفاز مشجعو منتخب بيرو بجائزة أفضل جمهور.
وحقق لاعب بي اس ايندهوفن لينر تي جائزة اللعب النظيف، بعد أن فضل التبرع بالدم لمريض باللوكيميا على مباراة مهمة في الدوري الهولندي.
فيما تكون المنتخب المثالي المقدمة من "فيفبرو"، من دي خيا لحراسة المرمى، وألفيس وفاران وراموس ومارسيلو للدفاع، ومودريتش وكانتي للوسط،، وهازارد وميسي ومبابي ورونالدو للهجوم.
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