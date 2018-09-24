EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
لوكا مودريتش يخطف جائزة أفضل لاعب بالعالم من محمد صلاح
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:01 م
فاز لوكا مودريتش لاعب نادى ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب فى العالم
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
صلاح يتصدر مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوزه بالبوشكاش
صلاح يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2018
محمد صلاح : سعيد بفوزي بجائزة أفضل هدف بالعالم
صلاح يتوج بجائزة أفضل هدف فى العالم
محمد صلاح: أتمنى أن أكون الأفضل دائما
فاز لوكا مودريتش لاعب نادى ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب فى العالم
أحمد صبرى
فاز لوكا مودريتش لاعب نادى ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب فى العالم للعام الحالى مساء اليوم الاثنين فى حفل ذا بيست المقام الأن فى لندن .
وتنافس ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ، ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻳﻮﻓﻴﻨﺘﻮﺱ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ، ﻫﺪﺍﻑ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ، ﻭﺍﻟﻜﺮﻭﺍﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮﺩﺭﻳﺘﺶ، ﻧﺠﻢ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا