أوضاع المنطقة والاقتصاد تتصدر لقاءي السيسي وعون ورئيس وزراء بلغاريا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك على هامش مشاركة السيد الرئيس في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بقوة العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، وما يجمع البلدين والشعبين من أواصر أخوة وصداقة



وأعرب عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وسبل التصدي للتحديات التي تواجه دولها.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اللبناني أعرب من جانبه عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً



وأكد عون أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة، فضلاً عن جهودها البناءة لتعزيز العمل العربي المشترك



وأشاد بمواقف مصر الثابتة من لبنان ودعمها لأمنه واستقراره.



كما أشاد الرئيس عون بما تحقق من تقدم كبير في مصر على صعيد تعزيز الاستقرار والأمن، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، واستعادة مصر لدورها المحوري في العالمين العربي والإسلامي.





وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على دعم أمن واستقرار كافة الدول العربية الشقيقة



وشد على رفض مساعي التدخل في الشئون الداخلية للدول. كما أكد سيادته دعم ومساندة مصر للبنان ودعم قيم الاعتدال وتجنب كافة أشكال التوتر والتطرف المذهبي والديني، واحترام التنوع الذي يميز المجتمع اللبناني.



كما توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تضافر كافة الجهود في مكافحة خطر الإرهاب، وتكثيف الجهود في سبيل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة في المنطقة بشكل يضمن الحفاظ على وحدة أراضي دولها وسلامتها الإقليمية واستعادة استقرارها بما يصون مصالح ومقدرات شعوبها.







وفي سياق متصل، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف، وذلك على هامش مشاركة الرئيس فى فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء البلغارى، مؤكداً قوة العلاقات التى تجمع بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائى في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، حيث تعد مصر من أكبر الشركاء التجاريين لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



من جانبه أكد رئيس الوزراء البلغارى سعادته بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، خاصة مع ما تمثله كركيزه أساسية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبما يساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.







كما استعرض الصعيد الاقتصادى فى ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال ولتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التى توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها، خاصة محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.



كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية، وسبل التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.







وذكر المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على صعيد التعاون فى المجال الأمنى وتبادل المعلوماتكما استعرض الصعيد الاقتصادى فى ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال ولتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التى توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها، خاصة محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية، وسبل التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.

المال - خاص