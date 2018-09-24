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سيــارات
عز العرب تطرح أستون مارتن فانتاج رسميا
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:00 م
مجموعة عز العرب للسيارات
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مجموعة عز العرب تعلن عن أسعار طرازاتها خلال سبتمبر
مجموعة عز العرب للسيارات
أحمد عوض
طرحت مجموعة عز العرب وكلاء سيارات فولفو وسيتروين وبروتون وأستون مارتن، طراز أستون مارتن فاتتاج رسميًّا، بسعر يبدأ من 5 ملايين و450 ألف جنيه.
قال محمد فاخوري، مدير عام "أستون مارتن مصر"، إن المجموعة قررت الدفع بأحدث طرازات الصانع الانجليزي أستون مارتن؛ بهدف زيادة حجم المبيعات بنسبة 60% بالسوق المحلية بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن المجموعة بدأت فتح باب الحجز، على أن يتم التسليم الفوري للعملاء الشهر المقبل.
وتأتي "فانتاج" بمحرك سعة 4000 سى سي توين تربو، بقوة 510 "حصان"، وعزم دوران 6 نيوتن/ متر، بما يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر فى الساعة فى غضون 3.6 ثانية، وصولًا للسرعة القصوى 300 كيلومتر فى الساعة.
تجدر الإشارة إلى أستون مارتن العالمية تمكنت من بيع 5111 وحدة المنتمية للسيارات الرياضية الفاخرة وهي" DB11، وVanquish Zagato، وAston Martin Vantage GT8K، خلال عام الماضي.
عز العرب
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