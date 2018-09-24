صلاح يتصدر مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوزه بالبوشكاش

محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل هدف بالعالم

أحمد صبرى



تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج "محمد صلاح "و"جول صلاح" المركزين الثالث والرابع، وذلك بعد فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف فى العالم.



كما هنأ العديد من المشاهير واللاعبين محمد صلاح، وعدد كبير من الجماهير العربية، إضافة إلى الفرحة الكبيرة فى مناقشات فيس بوك بين المصريين.