رغم تقلص خسائر الدولار.. الذهب مستقر

الذهب

رويترز)



قالت وكالة رويترز، إن الذهب استقر يوم الاثنين دون تغير يذكر، بعدما نزل الدولار عقب تصريحات أدلى بها رئيس البنك المركزي الأوروبي قبل أن يقلص خسائره في وقت لاحق، لكن النشاط كان ضعيفا قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.



وزاد الذهب 0.04 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1199.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1744 بتوقيت جرينتش، متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق.



وفي العقود الأمريكية الآجلة، ارتفع الذهب 3.10 دولار أو 0.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1204.40 دولار للأوقية. وكانت السيولة هزيلة في التعاملات الآسيوية اليوم نظرا لإغلاق أسواق اليابان والصين.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بعد تعليقات أدلى بها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن نمو الأجور والتضخم أدت إلى ارتفاع اليورو. وقلصت العملة الأمريكية خسائرها في وقت لاحق.



ويترقب المستثمرون تفاصيل من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر اختتامه يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية ويسلط الضوء على مسار زيادات الفائدة في المستقبل.



وهبط الذهب أكثر من 12 بالمئة منذ ذروته في أبريل نيسان في ضوء النزاعات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.



وفرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوما جديدة على السلع المستوردة من الأخرى، ولم يبد أكبر اقتصادين في العالم أي علامات على التراجع عن موقفهما في النزاع التجاري الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1058.72 دولار للأوقية، بعدما بلغ 1060.70 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 27 فبراير شباط.



وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 829.10 دولار للأوقية، وصعدت الفضة أيضا بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 14.29 دولار الأوقية.



