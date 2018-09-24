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اقتصاد وأسواق
الإصلاحات الاقتصادية تهوي بديون المنطقة العربية إلى 71% من الناتج المحلي
الإثنين 24 سبتمبر 2018 10:10 م
الديون السيادية 225
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أحمد شوقي
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مجموعة دول عربية في خفض مستويات الدين العام إلى 71% من الناتج المحلي المحلي الإجمالية خلال عام 2017؛ وفق صندوق النقد العربي.
وأوضح تقرير صادر عن الصندوق بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" أن هذه الإصلاحات أسهمت أيضًا في خفض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمعة للدول العربية إلى مستوى 6% من الناتج، مضيفًا أن استمرار الدول العربية في تنفيذ هذه الإصلاحات خلال السنوات المقبلة سيوفر موارد مالية يمكن توجيهها إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل مستويات الفقر والبطالة.
ولفت إلى أن الدول العربية بحاجة إلى تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية؛ بعد أن شهدت اقتصاداتها في أعقاب الفترة التي تلت عام 2013 تطورات أدت إلى ارتفاع ملموس في مستويات العجز في الموازنات العربية وتصاعد لمعدلات المديونية، حيث تحول فائض الموازنة المجمعة للدول العربية المُحقق بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 إلى عجز بلغت نسبته إلى 11.5% من الناتج في عام 2015.
وأضاف أن نسبة الدين العام للدول العربية المقترضة ارتفعت إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن عدة دول عربية لجأت إلى تنفيذ إصلاحات في المالية العامة بداية من عام 2015 بهدف احتواء وترشيد الزيادة في مستويات الانفاق العام، وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام؛ الأمر الذي انعكس في تراجع عجز الموازنة العامة المعدلة وكذلك نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجملي للدول العربية.
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