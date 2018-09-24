المبيعات المحلية وتراجع CIB يعيدان مؤشرات البورصة للمسار الهابط

خسائر البورصة المصرية 55

- توقعات بتعافٍ مؤقت للأسهم القيادية يدفع EGX30 لمستويات 14350 نقطة



منى عبدالباري



قادت المبيعات المحلية، وهبوط سهم البنك التجارى الدولى، لإغلاق مؤشرات البورصة المصرية على تراجع جماعى، في ختام تعاملات جلسة الإثنين، وعجز المؤشر الرئيسى egx30 عن التداول أعلى مستوى 14300 نقطة، التى حققتها فى مستهل التعاملات، وفقدها خلال النصف الثانى من الجلسة.



تراجع مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 0.42% إلى مستويات 14200.68 نقطة نهاية الجلسة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.02% إلى مستوى 687.8 قرب النقاط التي بدأ منها التعاملات، وامتدت التراجعات أيضا إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% مغلقا عند مستويات 1751.37 نقطة.



أنهى سهم التجاري الدولي تعاملات الإثنين متراجعا 1.10% إلى مستوى 80.3 جنيه.



أبدى محللون تفاؤلهم بشأن التعافى السريع لمؤشرات البورصة، ومحاولة استعادة المسار الصاعد بجلسة الثلاثاء، بدعم التعافى المرتقب على حركة الأسهم القيادية، وتوقعوا محاولة اختبار المؤشر الرئيسى لمستويات قريبة من 14350 نقطة، وسط تحديات انخفاض احجام التداول.



أرجع إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، الأداء السلبي لجلسة الإثنين إلى السلوك المتحفظ للمستثمرين، وسط مخاوف من انحدار السوق إلى دوامة جديدة من التراجعات، وترقب نتائج اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة المقرر له الخميس المقبل.



وتوقع السعيد أن تشهد السوق ارتدادة تصحيحية لأعلى يتجه معها المؤشر الثلاثيني إلى مستويات بين 14350 و14400 نقطة، والمؤشر السبعيني صوب 690 نقطة.



رسم السعيد تحركات الأسهم القيادية المؤثرة في موشر EGX30 متوقعا تحرك سهم البنك التجاري الدولي في نطاق 80 و82 جنيهًا، وجلوبال تيلكوم صوب 3.40 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس، عند 18 جنيها، وأوراسكوم للاستثمار صوب 0.62 جنيه، وطلعت مصطفى القابضة إلى 11.10 جنيه.



أنهى سهم التجاري الدولي تعاملات الإثنين متراجعا 1.10% إلى مستوى 80.3 جنيه، كما تراجع هيرميس 1.07% عند 17.5 جنيه، وتراجع طلعت مصطفى 0.09% إلى 10.8 جنيه، وجلوبال تيليكوم عند 3 جنيهات، بارتفاع 1.9%، وأوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.612 جنيه، بارتفاع 6.25 % مستفيدة من تصريحات رئيس مجلس إداراتها نجيب ساويرس، بحصوله على عفو أممي على تابعة أوراسكوم الكورية، كورويولينك والسماح بتحويل أرباح الأخيرة .



نسب محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، هبوط السوق بختام جلسة الإثنين، إلى تأثر المؤشر الثلاثيني بتراجعات سهم البنك التجاري الدولي.



توقع الأعصر تحركات عدد من الأسهم القيادية، من بينها التجاري الدولي الذي رجح أن يتحرك خلال الأسبوع الحالي في نطاق 78 و81 جنيهًا.



كما رجح تحركات عدد من الأسهم القيادية الأخرى على المؤشر الثلاثيني، بجلسة اليوم، منها بالم هيلز بين 2.35 و2.53 جنيه، وسهم القلعة للاستثمارات المالية بين 2.75 و3 جنيهات، وجلوبال تيليكوم بين 3.15 و3.5 جنيه.



رجح الأعصر تحركات عدد من الأسهم المدرجة على المؤشر السبعيني من بينها الصعيد للمقاولات بين 0.61 و 0.64 جنيه، والوادي للاستثمار بين 7.10 و 7.30 جنيه.



جنح المستثمر المحلي صوب البيع بقوة بصافي 76 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 24.7 مليون جنيه، و51.38 مليون جنيه على الترتيب.



سجلت قيم التداولات 671.3 مليون جنيه، من خلال 22.2 ألف عملية منفذة، على أسهم 172 شركة مقيدة، تراجع من بينها 50 سهمًا، وظل 38 على ثبات، بينما ارتفع 84 سهمُا، وفقد رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستويات 784.7 مليار جنيه.