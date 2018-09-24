النقد العربي: بطالة الشباب العربي الأعلى في العالم

صندوق النقد العربي

أحمد شوقي



اعتبر صندوق النقد العربي أن بطالة الشباب في الدول العربية هي الأعلى في العالم؛ بمعدل 29%؛ أي ضعف المعدل العالمي.



وأوضح الصندوق في تقريره الصادر أمس بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" أن مستوى البطالة المتصاعد في المنطقة يعد من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية؛ مضيفًا أن معدل البطالة بلغ 15% عام 2017، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7%.



وأشار إلى ضرورة رفع وتيرة النمو الاقتصادي بما يساعد على تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، حيث تحتاج الدول العربية إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى من 5%؛ مضيفًا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجع مستوى الناتج في الدول العربية تراجعا بما يعكس انخفاض مستويات الانتاجية، والتراكم الرأسمالي في عدد من هذه البلدان، وتباطؤ ومحدودية أنشطة الابتكار والبحث والتطوير.



وأوضح أن رفع وتيرة النمو الاقتصادي يستلزم التركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، وتبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات وزيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية، والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة.

