محمد صلاح : سعيد بفوزي بجائزة أفضل هدف بالعالم

محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل هدف بالعالم

علي المصري



توج المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة "بوشكاش" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصاحب أفضل هدف بالعالم لعام 2018، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الإثنين بالعاصمة البريطانية لندن.



وقال صلاح: "سعيد لفوزي بالجائزة، ولكنني أتطلع للفوز باللقب اﻷغلي هذه الليلة"، مبديا سعادته لترشحه للقائمة النهائية للجائزة، قائلا: "خاصة وأنها المرة الأولى لي أن أترشح لجائزة الأفضل، وأتمنى ألا تكون الأخيرة، أريد الاستمتاع باللحظة".



وعن هدفه المفضل خلال العام الماضي، رد: "أعتقد أنه هدفي في شباك إيفرتون"، وأتم نجم الريدز: "تمثيل مصر هنا واحدة من أفضل لحظات حياتي، وأنا سعيد جدًا لذلك، وسأواصل العمل".



وتفوق هدف صلاح على مقصية كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وأهداف جاريث بيل (الريال أمام ليفربول)، ديينش تشيرشيف (روسيا أمام كرواتيا)، كريستودوبولوس (آيك أثينا أمام أولمبياكوس)، جيورجيان دي أراسكايتا (كرويزرو أمام أمريكا).



ورايلي ماكجري (نيوكاسل جيتس أمام ملبورن سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين أمام نيجيريا)، بنجامين بافارد (فرنسا أمام الأرجنتين)، ريكاردو كواريزما (البرتغال أمام إيران)، محمد صلاح (ليفربول أمام إيفرتون).