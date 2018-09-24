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طاقة
ارتفاع فائض واستهلاك الكهرباء.. الليلة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 09:10 م
المركز القومي للتحكم في الكهرباء
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المركز القومي للتحكم في الكهرباء
عمر سالم
كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة ارتفع إلى نحو 9200 ميجاوات، كما أن هناك ارتفاعًا فى الاستهلاك، الليلة بنحو 200 ميجاوات، مقارنة بأمس.
وأوضح أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 28.7 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.30 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك خلال الساعة 5 صباحًا.
وتوقّّع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لنحو 29.9 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج لنحو 39.1 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه اليوم.
وأشار إلى وجود ارتفاع بإنتاج الكهرباء الليلة بنحو 200 ميجاوات، مقارنة بأمس والذي بلغ الإنتاج به 39.1 ميجاوات.
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